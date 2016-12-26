〈中部〉台中擴散不佳空品差 9站不良2站紫爆

2016-12-26

台電啟動預備降載

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中廿五日擴散條件不佳造成空品差，一早就有九站不良、二站紫爆，環保局隨即啟動緊急應變，聯繫台電啟動預備降載程序，同時加強道路洗掃街作業等措施，也請民眾多注意即時空氣品質狀況，儘量避免劇烈戶外活動並戴口罩，做好自我防護。

環保局指出，昨日台中市受微弱東北季風及位處中央山脈背風面影響，污染物擴散不佳，一大早約八點時，空氣品質就測到包括后里、沙鹿、忠明、西屯、烏日、清水、豐原、龍井、大肚等九個測站屬紅色不良等級，文山及東大二測站達紫色等級。

環保局說，除聯繫台電啟動預備降載程序外，也加強稽查不當空氣污染排放及空污防制設備，並加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵。

包括查核營建工地空氣污染防制措施操作狀況，促提高灑水頻率；加強稽查砂石場管理場內裸露區域粒狀污染物防制及運輸車輛離開砂石場前清洗車體及輪胎避免污染聯外道路，避免空氣品質再度惡化等。

晚間與清晨注意防範

環保局指出，白天氣溫上升有助於污染物擴散，空污情形會稍微減輕，晚間與清晨時段因氣溫低、擴散層也低，此時段最容易產生空品不良，呼籲患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範，儘量避免劇烈戶外活動並戴口罩，也請民眾多注意即時空氣品質狀況，做好自我防護。