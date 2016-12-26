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〈中部〉面海10風車點燈 高美濕地添浪漫

2016-12-26

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕高美濕地，越夜越浪漫！為增添高美濕地特色，台電公司與台中市府廿五日舉辦「電力與自然共生活動」，點亮面海十支風車，夜燈從風車底部向上照耀，光暈倒映海平面，成為海線夜景地標，讓這塊濕地增添浪漫情懷，成為情侶約會好去處。另外，台電預計五年內台中市電纜線達成六成地下化目標，市府將成立跨單位平台，協助台電公司向民眾溝通協調，加快建設速度。

高美濕地孕育豐富生態，為台灣最大的草澤海岸人工濕地，近年網路與媒體競相報導，在國內外頗負盛名，尤其夕陽與風車構成海天一色的無敵美景，吸引國內外遊客造訪。

定時限時亮燈 海線夜景地標

台電說，高美濕地是旅客喜愛的拍照景點，點亮鄰近環港北路、面海第一排十支風車，給高美夕照布景打光。未來每晚將定時點亮，冬季夜間六點至八點亮燈，夏季夜間七點至九點，亮十五分鐘關燈十五分鐘，總計每晚點燈一個小時。台電強調，這樣定時、限時亮燈，既能增加景色變化，延續高美濕地餘暉褪去後的美麗。台電也將其中兩支風車彩繪，增添浪漫風情。

600人夜走 玩手遊實境濕地尋寶

點燈儀式結束後，「全民風夜走」活動吸引逾六百名民眾，戴LED手環，步行三．五公里，最引人注目的是利用目前最新擴增實境（AR）科技推出「高美濕地尋寶APP」，以GPS定位，讓民眾可以在高美濕地現場「抓寶」，用手機，就可以認識當地濕地生態系統的生物，如黑嘴鷗、大白鷺與招潮蟹等，寓教於樂。

另外，市府加速推動電纜線地下化，經發局與台電舉辦交流座談會，由市長林佳龍及台電董事長朱文成進行會談，朱文成表示，希望透過這次座談會，提升雙方業務交流，台電公司預計五年內協助台中市電纜線達成六成地下化目標。

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  • 其中兩支風車彩繪增添浪漫風情。（記者張軒哲攝）

    其中兩支風車彩繪增添浪漫風情。（記者張軒哲攝）

  • 高美濕地面海十支風車夜間點燈，光暈倒映海平面，成為海線夜景地標。（記者張軒哲攝）

    高美濕地面海十支風車夜間點燈，光暈倒映海平面，成為海線夜景地標。（記者張軒哲攝）

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標題：〈中部〉面海10風車點燈 高美濕地添浪漫


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