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〈中部〉昔打架入獄少年 今當老闆煮美食助人

2016-12-26

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮一家海鮮燒烤店的年輕老闆許家恩，耶誕節分送海鮮粥給弱勢家庭，並親送給執勤的辛苦員警，他說，少年時期不學好，並曾入獄，求職屢碰壁，後來被一位廚師接納學藝，感念之餘，也希望自己能多拉人一把，而關懷弱勢家庭不只耶誕節做，未來會一直做下去。

在平安夜和耶誕節準備了一百五十份海鮮粥送弱勢家庭的許家恩，也親送多份到草屯警分局慰勞執勤的員警，他說，今年才從路邊攤主升格為小吃店老闆，很想為社會做點事，因此決定從耶誕節開始來做。

廿六歲的許家恩，國中時期常蹺課，加入陣頭，還成天打架，即使打到手掌骨折開刀也不怕，並曾短暫入獄，出獄後想好好孝順養育他長大的阿公阿嬤，阿公卻猝逝，他哭倒在阿公靈前，發誓不再鬼混，要做一個有用的人。

許家恩說，手臂大大的官將首刺青圖案，和入獄的紀錄，讓自己求職處處碰壁，直到一家日本料理店的大廚因有相同的過去，便大方接納他當學徒，才有了翻轉人生的開始。學藝三年多後「出師」，回到草屯擺路邊攤賣海鮮料理，今年才開店賣海鮮燒烤。

許家恩也說，很感謝日本料理店的師父拉他一把，將感恩的心化為行動，希望自己也能拉人一把。在開店後，店裡有幾個年輕的店員，很用心地傳授他們手藝，希望他們有一天也能學好手藝當師傅。

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  • 許家恩說，左手臂有官首等大大的刺青，他說刺青讓自己用來警惕不能再犯錯。（記者陳鳳麗攝）

    許家恩說，左手臂有官首等大大的刺青，他說刺青讓自己用來警惕不能再犯錯。（記者陳鳳麗攝）

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