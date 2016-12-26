〈中部〉稻草耶誕樹 台西村顯榮宮亮點
2016-12-26
〔記者陳冠備／大城報導〕「本土」耶誕樹是用稻草做的！彰化縣大城鄉台西村出現一株兩公尺高的「稻草」耶誕樹，這棵耶誕樹上還圍上太陽能LED跑馬燈，白天吸收電力，晚上閃閃發亮，不少長者第一次看到用稻草做的耶誕樹，覺得親切又溫馨。
位處彰化最偏遠的台西村，年輕人口流失嚴重，入夜後總是一片寂靜，不過今年耶誕夜台西村冒出「亮點」，長期在此擔任資源義工的汗匠文創總監陳嬿媚，發揮巧思，利用廢棄稻草沿著鐵柱，搭建一棵兩公尺高的稻草耶誕樹，並在樹身上圍繞太陽能發電的LED跑馬燈，響應綠能環保。
陳嬿媚表示，耶誕樹是西洋慶典的東西，為貼近鄉村，所以用稻草來佈置耶誕樹，不少阿公阿嬤得知後還特地拄拐杖、推輪椅來看，甚至還有年輕人在一旁廟宇播放耶誕歌，營造耶誕氣氛，雖然有點衝突，但氛圍意外祥和。
台西村民許立儀表示，村內很少在過耶誕節，甚至沒看過佈置耶誕樹，這棵耶誕樹還坐落在當地信仰廟宇顯榮宮旁，卻一點都不違和，不少居民路過還會特別拍照，覺得收耕後的稻草還能佈置成耶誕樹，覺得很親切，也感到特別溫馨。
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