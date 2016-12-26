〈中部〉高鐵特定區賣地 彰縣進帳2.5億

2016-12-26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣府在高鐵田中站特定區內擁有不少可建築用地，但今年曾進行一次公告、四次標售，結果一筆都沒賣出，只好重新調整容積率和建蔽率，並縮小土地面積，最近終於順利賣出兩筆土地，進帳二億五千多萬，但賣地收入必須償還向銀行借貸的開發基金。

高鐵田中站土地為縣府向銀行融資開發，總共借債四十八億元，這回賣地收入和陸續還掉的本金共十億元，尚欠開發基金卅六億元。

縣府表示，為了提高投標意願，這次標售的轉運專區，建蔽率維持五十％不變，但容積率則由一百五十％調高到二百十一％，第二種產專區建蔽率由五十％調高為一百五十％、容積率則由七十％調整為二百一十％。

若以轉運專區容積率調高一．四倍推算，投資商想在轉運專區蓋一百五十坪土地的樓地板面積，調整前容積率一百五十％就需要有一五十坪土土地，調整後拉高一．四倍，相對只要約七十一．四坪地，就可蓋到一百五十坪的樓地板面積。

開發條件調整之後果真賣出兩筆土地，轉運專用區土地面積約七百五十六坪，得標單價一坪約九．七萬元，由一家醫材商得標；另一筆為第二種產業服務專用區，標售面積一千七百七十二坪，每坪土地單價十萬元，是一家專門製造投影機布幕的廠商得標。

縣府地政處土地開發科長劉志宏表示，在沒有調整土地單價，投資者顯然看好高鐵田中站的交通便利，明年二月、三月間，擬進行第十二次標售，標售條件依當時公告為主。