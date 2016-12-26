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〈中部〉南投4場茶賽展售 同日登場較勁

2016-12-26

有質疑活動內容雷同 無助銷售

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣昨日同一天有四場冬季茶賽頒獎暨展售活動，內容大同小異，有民眾質疑茶賽或展售會太多又內容雷同，對於茶葉銷售沒有幫助，並建議縣府整合。惟副縣長陳正昇認為，應比照達爾文「物競天擇說」理論，「適者生存、不適者淘汰」，交由市場機制決定，公部門不宜過度干涉。

南投縣種植茶樹面積約近七千公頃，居全台之冠，尤以春、冬兩季茶葉品質最好，以致縣內各茶區農會、公會、合作社、產銷班乃至社區等相關團體，爭相舉辦茶賽行銷，昨日就有信義農會、竹山農會、鹿谷永隆及鳳凰社區發展協會與竹山大鞍獅子會等四單位，舉辦冬茶頒獎暨展售會。

由於賞梅季是信義鄉年度盛事，信義農會昨將茶賽安排在今年踏雪尋梅系列活動之中，現場提供一千份園遊券，不到一小時就被民眾索取一空，其他鄉鎮承辦單位也都儘量呈現出自己特色，期吸引更多人潮及買氣，彼此也算是隔空較勁。

據縣府資料，全縣平均每年茶賽約三十場，因承辦單位不同，控管也不一，導致同樣是烏龍茶或高山茶，名稱一樣，但品質卻可能截然不同，甚至衍生消費糾紛，縣議員張志銘等人建議縣府出面整合，也才能讓茶賽發揮出加乘效果。

信義農會總幹事黃志輝、鹿谷農會總幹事林義能則表示，茶賽場次愈多，也代表競爭愈激烈，品質控管愈加重要，今年兩個農會除更換冬茶包裝設計與防偽標籤以外，也首度建立「QR Code」新制，進而取得消費大眾信任，讓信義玉山高山茶與鹿谷凍頂烏龍茶兩個品牌，能夠歷久不衰。

副縣長稱交市場機制 不宜干涉

南投縣副縣長陳正昇也說，縣內各農業團體競相辦理茶賽，代表南投生產的茶葉深受大家喜愛，呼籲承辦單位一定要嚴守茶葉品質穩定、價位公道、產銷管理透明化原則，假使違反上述原則，不用公部門出手，便會自然遭到淘汰。

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  • 鹿谷農會今年冬茶新包裝，以藍鵲為主題，兼具生態保育觀念。（記者謝介裕攝）

    鹿谷農會今年冬茶新包裝，以藍鵲為主題，兼具生態保育觀念。（記者謝介裕攝）

  • 鹿谷鄉永隆及鳳凰社區冬茶賽，南投縣農業處副處長林美珠（右四）等人，頒匾額獎勵績優茶農。（記者謝介裕攝）

    鹿谷鄉永隆及鳳凰社區冬茶賽，南投縣農業處副處長林美珠（右四）等人，頒匾額獎勵績優茶農。（記者謝介裕攝）

  • 信義農會昨舉辦冬茶展售會，南投副縣長陳正昇（中右）頒特等獎匾額給茶農黃名江（中左）。（記者謝介裕攝）。

    信義農會昨舉辦冬茶展售會，南投副縣長陳正昇（中右）頒特等獎匾額給茶農黃名江（中左）。（記者謝介裕攝）。

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