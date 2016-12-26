〈中部〉自製太陽能鍋 北回國小創意野餐
2016-12-26
〔記者蔡宗勳／水上報導〕陽光充沛的嘉義縣北回國小，今年新增特別的「Solar Cooking，太陽野餐」課程，小朋友用厚紙板、鋁箔片等環保材料製作「太陽能鍋」，每班一個，再利用太陽光的反射、輻射與溫室效應等科學原理來加熱食物，創意野餐，令人垂涎三尺。
校長蔡明哲說，學校位處北回歸線，有取之不盡的太陽能源，可以說是「太陽學校」，因而透過環保科學活動，讓孩子認識太陽是地球的能源之母，再加上食農教育，烹煮在地食材，讓小朋友體驗另類有趣的創意野餐。
他說，利用太陽光照射到淺色明亮的鋁箔，會產生反射，照射到深色的表面則被吸收，轉變成紅外線輻射，就是熱；所以用全黑色的鍋子套上透明塑膠袋，增加熱的溫室效應，食物就有辦法煮熟。
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