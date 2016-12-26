〈中部〉國姓公過爐 登錄雲林縣定民俗

2016-12-26

〔記者黃淑莉／大埤報導〕繼六房媽過爐、馬鳴山五年千歲吃飯擔，五股開台尊王過爐因具「點交熔金」、「四股吃一股」等特色，本月也登錄雲林縣定民俗文化資產，縣長李進勇昨天到大埤三濟宮頒證書，也邀請全國民眾二月十二日一起來參與開台尊王過爐盛會。

開台尊王（國姓公）過爐是雲、嘉五股十三村庄的年度盛事，至今已有數百年歷史，每年吸引上萬信徒參與，地方爭取將過爐儀式列入縣定民俗文化資產，雲林縣文化資產審議委員連續兩年訪視過爐過程及審議，本月十六日公告為縣定民俗文化資產。

縣府文化處長林孟儀表示，國姓公過爐除是地方極具影響力及具歷史文化的民俗活動，且過爐儀式中有許多獨特傳統，包括「點交熔金」、「分旗腳」、「四股吃一股」等。

興安村長王萬來指出，過爐前新舊爐主要點交信徒謝神金牌，並將所有金牌熔成一大片，即是「點交熔金」；「四股吃一股」即過爐當天輪值股需辦桌宴請其他四股信徒；「分旗腳」則是分配負責宴請各股的位置。

李進勇表示，台灣燈會明年二月十一日至十九日在雲林，十一日元宵節點燈，十二日為國姓公過爐，地方準備數十桌平安宴要招待遊客，歡迎全國民眾來參加。