〈中部〉《陪障礙孩子過節》香光寺法師 教做菩薩耶誕樹卡
2016-12-26
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義玉山岩香光寺法師、香光尼眾佛學院學僧暨伽耶山基金會慧青學佛中心學生等一行廿多人，昨天趁著耶誕節到嘉愛啟智發展中心陪伴心智障礙院生過節，他們指導院生一同創作以佛教四大菩薩正面能量為主題的「耶誕樹」卡片，送上耶誕祝福。
香光寺見覃法師表示，「耶誕樹」卡片的四大菩薩分別為「文殊、普賢、觀音、地藏菩薩」，其所賦予的四大能量分別為「智慧力、實踐力、慈悲力、大願力」，透過「貼貼紙」活動，讓院生了解自己今年已擁有的能力與明年想擁有的能力，祈福未來會越來越好。
在活動過程中，慧青學佛中心師生，透過志工服務課程規劃「安詳操」，讓院生活絡筋骨，最後眾人合唱耶誕歌，渡過溫馨佳節。
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