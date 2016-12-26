〈中部〉佛道教團體「聖誕趴」 3千弱勢享大餐

2016-12-26

立委串連愛心 行善不分宗教

〔記者詹士弘／綜合報導〕超另類的耶誕大餐！雖然分屬不同宗教、有不同的慶典，但雲林的佛道教團體昨天在莿桐鄉請弱勢民眾吃耶誕大餐，舉辦雲林縣的首度「105年雲林鄉親忘年會─聖誕party」，席開三百桌，來自全縣低收入戶、中低收入戶及邊緣戶約三千人一起歡度耶誕節。

促成這次活動的是立委劉建國，他表示，為讓雲林低、中收入及邊緣戶能在寒冷冬天得到溫暖，他串連雲林縣佛教善行慈悲功德會、雲林縣雲邑百二庄老大媽會、虎尾福安宮糖廠媽廟，選在耶誕節邀請弱勢族群吃雲林道地的耶誕大餐，還準備了機車供民眾抽獎充當耶誕大禮。

雲林縣佛教善行慈悲功德會表示，辦理耶誕大餐用意很簡單，就是希望弱勢民眾能在過年前吃頓「熱食」，再帶些民生物資回家好過年，由於時間選在耶誕節廿五日，所以就定位為聖誕party，做善事是不分宗教或節日，只要大家高興、幸福就好。

還有義診義剪健檢 抽耶誕禮

活動席開三百桌，是雲林縣最大的耶誕活動，現場還準備摩托車兩部，腳踏車十八部，棉被三百多床供民眾抽獎，會場還提供各式攤位，供參加人員免費品嚐，還有免費義剪、義診、精油按摩及中國醫藥大學附設北港分院免費健康檢查。

另外，雲林縣兒童福利發展協會昨天在虎尾高中表揚一百名國中小清寒家庭學生，並邀請虎尾揚子高中螺陽志工社表演，為清寒學生打氣。

贊助活動的雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李明石表示，景氣不好，需要幫助的人更多，明年助學金將加碼到兩百人；兒童福利發展協會理事長郭建位表示，感謝來自社會的愛與關懷，希望透過「大手扶小手」的力量，讓社會正能量不斷發酵，為下一代建構良好成長環境。