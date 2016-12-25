〈南部〉八年級生淪車手 警逮4嫌
2016-12-25
〔記者黃旭磊／高雄報導〕八年級詐騙集團車手提領十多萬元，至少有四名民眾受害。
左營警方逮捕郭嫌等四名詐騙集團車手，四嫌年齡介於十七至十九歲，上游集團以猜猜我是誰方式行詐，車手本月於左營區、三民區、鳥松區、新興區提領贓款達十四萬四千元，每筆抽成二％，至少有四名受害民眾報案，警方廿一日起陸續逮捕郭嫌、許嫌、林嫌（均十九歲）及高嫌（十七歲）到案。
警方表示，車手均無前科，從去年十二月起，一年期間依照藏身中國電信詐欺集團上游指示，騎車到高雄市各處超商ATM提領贓款，全案依詐欺罪嫌送辦，並將擴大追查幕後份子。
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