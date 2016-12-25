| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉漁村小學擁魚塭 多元課程先「摸魚」

2016-12-25

〔記者楊金城／北門報導〕位在傳統漁村的台南市北門區雙春國小，是少見有自己魚塭、生態池來養殖虱目魚、龍膽石斑實作課程的小學，昨生態池收成虱目魚，學校特別規劃結合英語教學活動，學生下池捕捉虱目魚要說出虱目魚的英文名字「牛奶魚」，渾水摸魚相當有趣。

設計英語教學的是學校英語專長替代役盧佳晧，學生進入生態池前，呼應時下「寶可夢」的流行，須喊出 「Catch them all （將他們全部收服）」的標語來提振士氣，捕捉虱目魚時，也必須說出通關密語 「This is a milkfish（這是一條虱目魚）」才算闖關，收成的虱目魚將為學生午餐加菜。

盧佳晧說，活動不但將學習英語和學校生態課程結合，更添加寶可夢的元素，使學生有煥然一新的體驗。

雙春國小今年聘請前中研院海洋研究中心研究助理的校友李政峰擔任指導老師，指導學生養殖虱目魚和龍膽石斑，讓孩子實作體驗家鄉的傳統產業文化，學生設計將海水養殖的龍膽石斑淡化為淡水養殖，並配合科普教育，每次上課讓學生動手操作，生動有趣。

校長林佑霖說，雙春是一所生態特色小學，這次「收服虱目魚」課程除了將英文教育帶入活動外，學校並導入生命教育議題，教導學生將小虱目魚及小吳郭魚另外撈起放養到大排水溝，多了一層本土教育的意義。

學生蔡文豪說：「雖然捉魚時跌倒吃到泥巴，可是覺得很開心，還學到很多英文」，涂于歆也說「虱目魚明明一點都不白，英文卻是milkfish，真奇怪」。

廣告
  • 北門區雙春國小學生下池渾水摸魚，捉到虱目魚，小朋友興奮不已「雖然跌倒吃到泥巴，還是很開心。」（記者楊金城攝）

    北門區雙春國小學生下池渾水摸魚，捉到虱目魚，小朋友興奮不已「雖然跌倒吃到泥巴，還是很開心。」（記者楊金城攝）

  • 北門區雙春國小學生下池渾水摸魚，捉到虱目魚，小朋友興奮不已「雖然跌倒吃到泥巴，還是很開心。」（記者楊金城攝）

    北門區雙春國小學生下池渾水摸魚，捉到虱目魚，小朋友興奮不已「雖然跌倒吃到泥巴，還是很開心。」（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 教育 校園 魚塭
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
太空包搶手 相思樹擬開放砍伐

為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈南部〉漁村小學擁魚塭 多元課程先「摸魚」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.