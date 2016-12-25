〈南部〉漁村小學擁魚塭 多元課程先「摸魚」
2016-12-25
〔記者楊金城／北門報導〕位在傳統漁村的台南市北門區雙春國小，是少見有自己魚塭、生態池來養殖虱目魚、龍膽石斑實作課程的小學，昨生態池收成虱目魚，學校特別規劃結合英語教學活動，學生下池捕捉虱目魚要說出虱目魚的英文名字「牛奶魚」，渾水摸魚相當有趣。
設計英語教學的是學校英語專長替代役盧佳晧，學生進入生態池前，呼應時下「寶可夢」的流行，須喊出 「Catch them all （將他們全部收服）」的標語來提振士氣，捕捉虱目魚時，也必須說出通關密語 「This is a milkfish（這是一條虱目魚）」才算闖關，收成的虱目魚將為學生午餐加菜。
盧佳晧說，活動不但將學習英語和學校生態課程結合，更添加寶可夢的元素，使學生有煥然一新的體驗。
雙春國小今年聘請前中研院海洋研究中心研究助理的校友李政峰擔任指導老師，指導學生養殖虱目魚和龍膽石斑，讓孩子實作體驗家鄉的傳統產業文化，學生設計將海水養殖的龍膽石斑淡化為淡水養殖，並配合科普教育，每次上課讓學生動手操作，生動有趣。
校長林佑霖說，雙春是一所生態特色小學，這次「收服虱目魚」課程除了將英文教育帶入活動外，學校並導入生命教育議題，教導學生將小虱目魚及小吳郭魚另外撈起放養到大排水溝，多了一層本土教育的意義。
學生蔡文豪說：「雖然捉魚時跌倒吃到泥巴，可是覺得很開心，還學到很多英文」，涂于歆也說「虱目魚明明一點都不白，英文卻是milkfish，真奇怪」。
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