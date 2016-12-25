〈南部〉社會愛心耶誕禮 孩童拆禮紅眼眶
2016-12-25
〔記者林孟婷／善化報導〕邁入第二屆由南科商旅所舉辦「暖暖耶誕、南科有愛」的耶誕禮物募集活動，一圓善化轄區內弱勢學童的耶誕心願，其中一名小男童希望獲得一枚戒指作為耶誕禮物，背後的故事感動許多人，最後主辦單位認為項鍊所代表的意義更多，小男童拿到禮物後紅了眼眶，感謝社會大眾的愛心。
此次總計七十一份不同心願的耶誕禮物，主辦單位在十二月初對外展開耶誕禮物募集活動，短短十天就完成目標，昨舉辦「拆禮物」活動，小朋友拿到包裝精美的耶誕禮物，小臉上充滿幸福笑容。
其中一名小二男童希望獲得一枚戒指，希望幫助爸爸追回媽媽，全家人能團聚，小男孩的故事感動許多人，最後主辦單位以善化扶輪社所捐贈的禮物基金，購買一條項鍊送給小男童，「項鍊所代表的意義更廣，比戒指更為適合，小男孩拿到禮物時相當開心」。
今年總計有七所國小、七十一位弱勢學童許下心願，很多孩子的耶誕禮物都不是為了自己而是為了家人，「我希望能有磁力貼，這樣阿嬤撿資源回收時，可以用磁力貼吸附住鐵釘、刀片等，阿嬤就不會常被刮破手指、小腿，我不希望阿嬤受傷」，鄭姓女童當初想要磁力貼作為禮物的出發點，讓人既心疼又感動。
主辦單位說，此次不乏南科園區內大企業發起員工認捐，也有一位長跑南科接駁商務客的李姓女計程車司機，今年以個人名義一口氣認養七件禮物，明年耶誕愛心活動將會持續，預計擴大規模，希望讓更多孩子感受社會的愛心與溫暖。
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