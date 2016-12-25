〈南部〉耶誕節放送愛 科大生偏鄉「童」樂會
2016-12-25
〔記者林孟婷／永康報導〕耶誕佳節如何慶祝？有人選擇耶誕派對歡度佳節，但卻有一群科大生志工團隊選擇與偏鄉孩童一起度過，台南應用科技大學旅館管理系深入偏遠小學進行志工服務已有多年，今年耶誕節不讓小朋友失望，團隊設計多種主題與小朋友同樂，度過不一樣的耶誕佳節。
響應教育部大學生品格與服務教育並落實社區服務，台南應用科技大學旅館管理系執行「資訊志工服務計畫」與嘉義縣大林鎮社團國小合作已有四年之久。
團隊每學期皆配合節慶設計不同活動主題，除使偏遠小學學童能有不同的視野與體驗外，也使大學生能於活動中學習領導與付出，共同承擔社會責任。
旅館管理系主任陳冠穎表示，此次活動以「 Merry旅社哇哇哇，Ho哩幸福耶誕趴」為主題，活動包含「耶誕卡片、餅乾烘焙及耶誕大餐製作」、「運用自由軟體將遊戲融入學習」及「配合資訊載具使用，暢遊台南古蹟孔廟與赤崁樓」。
活動配合大學內安全且專業的設施，展現旅館管理系學生餐飲備置技能的專長，同時也將資訊元素融入生活應用，運用寓教於樂方式達到教學相長的目標。
陳冠穎說，南應大旅館管理系的教育，除了注重學生旅館管理與服務之專業技能培育外，更重視學生的生活禮儀及學習態度，透過志工服務活動，大學生願意分享自己的耶誕假期與偏遠地區學童一同學習成長，更展現出服務熱忱與溫暖的人格特質，同時也符合服務業人才培育的核心價值。
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