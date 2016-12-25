〈南部〉台南傑出藝術家巡迴展 一睹大師風采

2016-12-25

〔記者楊金城／新營報導〕第一屆台南傑出藝術家巡迴展，昨天起到明年一月十五日在新營文化中心展出，由剪粘大師陳三火和水墨畫家葉志德首先開展，台南市文化局也製作藝術家紀錄片，記錄大師的創作歷程，在展場播放，觀眾可一睹大師風采，從兩位大師的作品，欣賞融合傳統與現代的藝術成就和藝術之美。

台南市文化局今年整合台南文化中心舉辦廿五年的「資深藝術家回顧展」和新營文化中心舉辦十二年的「台南藝術家接力展」，首辦「台南傑出藝術家巡迴展」，陳三火和葉志德獲選資深組開辦巡迴展的兩位藝術大師，明年換中壯組接棒，有四位藝術家入選巡迴展。

文化局局長葉澤山說，「火獅」陳三火的剪粘工藝獨樹一幟，葉志德獨創點描技法的幾何圖形水墨畫，都是台南文化之寶，策展人蕭瓊瑞教授說，兩位藝術家都是土生土長的台南人，從泥土中孕育震撼心靈的藝術張力，透過城市巡迴展，讓各地民眾一起認識台南的藝術發展與特色，促進城市間的文化交流。

陳三火和葉志德都由家人陪同出席展覽，陳三火哽咽的說，一開始他認為剪粘不應該只有在宮廟屋頂上，應該要走出去，在室內展覽，成為大家喜愛的藝術品，為了創作，一度減少宮廟剪粘工程，慘到差點沒飯吃，幸好堅持創作，才有今天的「火獅」，這次巡迴展中，展出陳三火的剪粘作品七十七件，葉志德點描幾何水墨畫四十九件。