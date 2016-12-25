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〈南部〉青年築夢踏實 數位文創園區幫襯

2016-12-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府引進「共同工作空間」及創客「自造實驗工坊」功能概念，打造「台南數位文創園區」，成為新型態青年創業基地，以合宜價格讓來自不同領域的青年有創業空間，三年來，已有五十六組個人或團隊進駐，昨日在園區內舉行成果發表會，市長賴清德邀大家齊聚一堂，鼓勵年輕人勇敢實現夢想，打造青年適居城市。

「台南數位文創園區︱胖地」，是全台第一個官方成立的數位文創園地，所租用的舊透天厝，正是市長賴清德以前的立委服務處，賴清德昨日來為胖地三週年慶生特別有情感，鼓勵大家以新創精神為台灣注入活力，不要怕失敗，勇於追夢。

目前進駐團隊中，「玩具醫生」與「關於夢想工作室」分別進駐於文化局水交社工藝聚落與藍晒圖文創園區，而「芒果遊戲」與「煨臺南工作室」則分別承接觀光旅遊局、文化局的活動設計與執行，青年快講團體「TEDxTainan」亦是園區長期培育對象。

還有甫獲勞動部百萬創客擂台冠軍，將數位製造應用在本土開源義肢研發的「台灣神手」，也曾是胖地的合作夥伴，賴清德勉勵有加。另因應數位文創與微型創業風潮，園區每月舉辦「南創講堂」青創講座，辦過「創業週末台南」、「台南黑客松」，均是台南首見。

為讓外界更加了解園區（南門路二十一號）階段成果，舉辦三週年特展，展期至明年一月二日。

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