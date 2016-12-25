| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉總爺429番地地景展 回到糖業從前

2016-12-25

〔記者楊金城／麻豆報導〕前身是日治時期明治製糖株式會社總爺糖廠的麻豆總爺藝文中心，未來將在廢校的總爺國小規劃成立糖業藝術博物館，用藝術角度詮釋糖業歷史，昨天先展出一年來調查研究台南糖業相關文史資料，並運用蔗渣、糖鐵意象製作地景藝術「總爺429番地︱可見與不可見的糖業地景」，展至明年三月廿六日。

明年滿九十歲的台糖退休司機員陳景春和八十八歲的台糖退休機械工程師李德樹，昨天也都現身糖業地景展覽口述歷史，堪稱是台糖活歷史。

從新營糖廠退休的陳景春十四歲公學校畢業後就到日治時期鹽水港製糖株式會社的新營糖廠工作，他說，先從五分車的火車頭「起火」工作開始，就是在機關車進站時通火炭、熄火、整理爐火，十六歲時升上「司爐」，當司機員的助手。民國三十三年開始，常常跑給美軍空襲追，五分車只好躲進竹叢裡，有時得緊急煞車，跳入一旁水溝逃命，有時空襲過後，再去追沒停住的火車。

陳景春從糖鐵火車助手一直當到司機員、司機員教練，從蒸汽火車開到柴油內燃機火車，開過五分車、巡道車和客運車，六十歲退休後，又被糖廠回聘，做到七十歲才「二度退休」，連鹽水岸內糖廠百年勝利號復駛也是他教司機員開的，見證糖業發展史。

李德樹在日治時期曾到日本做飛機，回台後，在總爺糖廠當機械工程師，修理引擎，光復初期他在八大糖廠聯合運動會時，屢次代表總爺糖廠出賽，可說是常勝軍，短跑、跳高、跳遠都厲害。這次展出的老照片，他就是影中人。

文化局文化園區管理科科長黃瓊瑩說，在台南許多城鎮地方發展、經濟和人文地景的可見面貌，都跟糖業興盛有關，更串聯起「不可見」的居民生活和歷史記憶，為此總爺藝文中心邀請藝術家、建築師、攝影、文字工作者、研究者，組成「糖業晶體計畫」研究團隊，訪查總爺等糖廠的糖業地景、農作、居民口述歷史等，然後展出糖業歷史文件和影像紀錄片、糖業地景和藝術創作。

廣告
  • 台糖退休的機械工程師李德樹，以前常代表總爺糖廠出賽，可說是常勝軍。這次展出的老照片，他就是影中人。（記者楊金城攝）

    台糖退休的機械工程師李德樹，以前常代表總爺糖廠出賽，可說是常勝軍。這次展出的老照片，他就是影中人。（記者楊金城攝）

  • 從新營糖廠司機員退休的陳景春是糖業活歷史。（記者楊金城攝）

    從新營糖廠司機員退休的陳景春是糖業活歷史。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 糖業 總爺藝文中心
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
太空包搶手 相思樹擬開放砍伐

為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈南部〉總爺429番地地景展 回到糖業從前


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.