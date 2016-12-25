〈南部〉創作不懈 八旬潘元石獲台南文化獎

2016-12-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「第五屆台南文化獎」頒獎典禮，昨在國立台灣文學館舉行，市長賴清德頒獎給得獎者潘元石，並推崇其無私精神和專業素養，長期致力於兒童美術教育，於國際推展台南文化藝術，並於企業中發揮能量，轉換為推動公共事務發展的助力，協助地方文化團體和藝術人才蓬勃發展，文化影響深遠。

潘元石自喻為「河馬」，雖然動作緩慢，但是力大無比；他表示，雖然年紀八旬，但仍保持創作活力，開啟人生下一個新階段。

賴清德表示，台南是台灣第一座城市，也是文化古都，許多人默默努力付出，滋養這片文化沃土，市府每年舉辦「台南文化獎」遴選，即表彰他們長期致力於文化保存、傳承、發展及創新。

潘元石從事美術教育近六十年，對台灣的兒童美術教育推廣影響深遠。他由台南師範藝術師範科畢業後，毅然選擇不以升學為主的台南啟聰學校任教，擔任聽障學生美術教師長達廿五年，獲得特殊教育界讚揚；著作《怎樣指導兒童畫》與《兒童繪畫和版畫》等專論，至今仍為台灣兒童藝術教育重要經典。

潘元石為了讓台灣版畫藝術家能與國際交流及提升藝術視野，創辦台灣藏書票協會，二○○二年更爭取以「台灣」名義加入國際藏書票聯盟，使國際對台灣藝術創作水準高度肯定。

早在廿幾年前，他協助搶救台南市定古蹟「德化堂」所藏二百八十六片木刻雕版，這批文物是台灣現存唯一見證台灣印刷史、齋教文化的重要文化資產，更印證府城曾為台灣雕版印刷技術發展重鎮的歷史榮光。文化局表示，目前這批木刻雕版正由文化部提列為「國寶」，當時若非潘元石努力奔走並妥為保存，恐已不存。