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〈南部〉安平林默娘存「時光寶」 雕像藏「歷史」

2016-12-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平觀光勝景林默娘雕像「內有玄機」？

內藏許文龍所著《台灣歷史》

曾任奇美文教基金會執行長的潘元石，昨在「台南文化獎」頒獎典禮中，公開一段十多年前的「秘辛」，原來雕像內藏有奇美實業創辦人許文龍著作《台灣歷史》，以及象徵和平的十隻白鶴造型琉璃，由於建材抵得了六百年的日月風霜，未來會不會像「時光寶物」一樣，六百年後，出現在後人的面前？只能留給後代去驗證。

位在安平港國家歷史風景區的林默娘公園，占地約二公頃，林默娘雕像即為奇美創辦人許文龍捐贈給市府，於二○○一年舉行安置動土典禮，二○○ 四年開幕啟用，雕像高度約十六公尺，基座高度四公尺，雕像石材為花崗岩「白峰石」，極耐長期海風，委由中國學者創作，先前在中國福建石雕工廠組裝後， 並經南市公共藝術委員會審議通過，由奇美文教基金會捐資二千餘萬元，完成裝置藝術。

潘元石透露，十多年前市府與基金會籌劃林默娘公園豎立雕像時，曾有多個教會團體反對，認為這是立媽祖神像膜拜，萬萬不可，經一再說明，是以「東方女神」藝術之美欣賞角度創作，終於排除萬難設在公園內。

潘元石表示，特級花崗岩質地堅硬，抵得了六百年的日月風霜，《台灣歷史》則以鋼版雕刻，加上十隻白鶴琉璃品，就擺在雕像有海浪造型那層平台，一般人從外面看不出來，希望有朝一日能夠為台灣歷史做永恆見證。

安平林默娘公園已成為台南名勝地景之一，平日常有親子家庭或遊客來放風箏休憩，鮮少人知道這座遠望海洋的林默娘雕像，裡面還暗藏上述玄機，據了解，許文龍所抒文的《台灣歷史》，彙集台日各界學者論述，描述台灣四百年來的政經演變，從荷治、清治、日治到民國政府以後年代，長達上萬字，昨天這段秘辛被透露出來，也為這個雕像再增話題。

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  • 林默娘雕像內藏「時光寶物」，鮮為外人知。（記者洪瑞琴攝）

    林默娘雕像內藏「時光寶物」，鮮為外人知。（記者洪瑞琴攝）

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標題：〈南部〉安平林默娘存「時光寶」 雕像藏「歷史」


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