〈南部〉澎湖大行軍 蒙面女郎帶頭

2016-12-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖冬天不上班系列重頭戲─跨海大橋逆風大行軍，昨日正式登場，超過五百人著迷彩頭巾上陣，加上澎防部支援兵力，全副武裝加入行軍行列，增添戰鬥氣氛，由於參加民眾相當踴躍，跨海大橋回到舊橋時代，僅能單向通車。

連接白沙鄉與西嶼鄉的跨海大橋，全長二千四百七十八公尺，由於西嶼鄉扼控澎湖本島海運出入要衢，是著名古戰場，轄區內有東臺古堡、西臺古堡、外垵餌砲等古蹟遺址，因此選擇跨海大橋為逆風行軍地點，除了宣揚冬天不上班旅行節觀光意念外，更強調澎湖三點水精神。

昨日行軍活動由縣府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲及澎防部政戰主任王文培等人領軍，除了民眾報名參加外，澎防部也出動全副武裝兵力五十人，生存遊戲團體赤軍也出動，現場還有陸海空三軍公仔，成為民眾追逐合影的偶像。