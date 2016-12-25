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〈南部〉美濃採毛豆 鄉親重溫舊夢

2016-12-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃區農會今年首度舉辦「美濃好豆季」，透過「摘毛豆」的認股活動，要讓更多民眾認識國產雜糧。農會昨天更邀請在地鄉親及學校團體一同下田採收，重現農村摘毛豆的舊時回憶，為美濃好豆季拉開序幕。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，民國六十年代，美濃在二期稻作後會種植毛豆，爾後，毛豆收購商和農民大面積契作毛豆，收購後外銷到日本、歐美等地。當時以人工採收毛豆，連小孩都可以做，而且摘完當場秤重領工資。

過去到了毛豆採收的季節，民眾會爭相詢問附近的毛豆田是哪一天採收，然後下田佔地盤摘毛豆賺取「零用錢」。後來因為農業機械化，毛豆田改在台糖承租地以機械大面積耕種及採收，農村裡再也看不到人工採收毛豆的盛況。

美濃區農會表示，毛豆其實是黃、黑豆的前身，目前美濃復耕的大豆品種在七十天左右採收可當毛豆食用，在一百廿天左右豆莢完全乾燥時採收就是黃豆或黑豆。

美濃好豆季將於本月卅一日、一月一日舉行，除了股東田區開園摘毛豆外，現場也將開放散客秤重收費採收體驗，同時有豆豆料理示範品嚐、大地遊戲和節目表演等。相關訊息請搜尋FB美濃白玉蘿蔔及好豆股東會、網站：http://www.minung.com.tw/，或電洽6831624。

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  • 首屆美濃好豆季開跑，農會開永毛呯田讓鄉親重溫摘毛豆的回憶。（記者黃佳琳攝）

    首屆美濃好豆季開跑，農會開永毛呯田讓鄉親重溫摘毛豆的回憶。（記者黃佳琳攝）

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標題：〈南部〉美濃採毛豆 鄉親重溫舊夢


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