| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉路網圖被指抄襲 高捷澄清

2016-12-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網路藝術家「零號出口」質疑高雄捷運最近推出的「高捷少女」城市行銷圖，涉嫌抄襲他去年發布的高雄捷運路線圖；高捷公司則澄清，是委請設計師設計，參考東京地鐵的設計畫法。

網路藝術家︰吞不下這口氣

網路藝術家「零號出口」在臉書粉絲專頁發文，質疑高雄捷運最近推出的「高捷少女」城市行銷圖，涉嫌抄襲他去年發布的高雄捷運路線圖。「零號出口」痛批：「作品就這樣被人不費吹灰之力且明目張膽拿去使用，這口氣我真的吞不下去」。

「零號出口」批說，捷運公司事先完全沒有詢問過他，「高捷再怎麼沒錢，有必要省設計費嗎？」

高捷︰設計師參考東京地鐵

高捷公司昨天傍晚澄清說，這是委請設計師設計的，設計師回覆是參考東京地鐵的設計畫法（以線條、大站，以及東西南北的方向設計），以現有的車站做設計。

高捷公司強調，路網圖長得都很像，「零號出口」的畫法也是參考東京地鐵的方式繪製，高捷委請的設計師本身也有出日本旅遊書，書籍內也有繪製東京地鐵路網圖。

高捷公司說， 因為高捷只有紅、橘兩線，所以才會雷同。

文章經轉載至Ptt後引發熱議，有網友支持原作者，推文說「算（抄襲）吧，根本一模一樣，有這麼懶嗎？自己畫都不肯？」「配色、字型還有線寬都能一模一樣，叫沒抄？」不過也有網友認為，是否抄襲仍有待商榷，留言說「路線圖都長差不多吧」。

廣告
  • 東京地鐵的官方圖。（高捷提供）

    東京地鐵的官方圖。（高捷提供）

  • 高雄捷運推出的「高捷少女」城市行銷宣傳看板（左），疑抄襲自網路藝術家「零號出口」去年設計的高捷路線圖（右）。（擷取自「零號出口」臉書粉絲專頁）

    高雄捷運推出的「高捷少女」城市行銷宣傳看板（左），疑抄襲自網路藝術家「零號出口」去年設計的高捷路線圖（右）。（擷取自「零號出口」臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抄襲 路線圖 高雄捷運
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
太空包搶手 相思樹擬開放砍伐

為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈南部〉路網圖被指抄襲 高捷澄清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.