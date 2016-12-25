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〈南部〉潘孟安就職2週年 教養院當志工

2016-12-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天在就職兩週年前夕，帶領縣府各局處首長四十多人前往屏東啟智教養院擔任志工，除帶來耶誕禮物、加菜金，也陪著院生一起油漆粉刷牆壁，美化教養院環境。

屏東啟智教養院成立三十一年，現有六十名院生，以智能障礙丶多重障礙者為主，年紀介於十九至六十八歲之間，昨見到縣長潘孟安蒞臨十分開心；潘孟安和副縣長吳麗雪等人，分組和院生們一起拿起刷子為牆壁丶地面丶座椅上油漆，紅色丶綠色丶藍色等繽紛色彩讓院內煥然一新。

潘孟安表示，選擇當志工，要親身感受縣政的落實及民眾的需要，他不是都只有注意大建設，也關懷各角落並從小處做起。

教養院長史慈慧表示，該院目前均為住宿教養，多年來均為滿床；主要訓練住民生活自理及簡單識字、手工藝等，並教導基本禮節，社會參與。

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  • 就職兩週年，屏東縣長潘孟安（右）和院生一起粉刷牆壁。（記者羅欣貞攝）

    就職兩週年，屏東縣長潘孟安（右）和院生一起粉刷牆壁。（記者羅欣貞攝）

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標題：〈南部〉潘孟安就職2週年 教養院當志工


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