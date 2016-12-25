〈南部〉高樹蜜棗評鑑 鄭慶祥奪冠

2016-12-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高樹鄉公所昨天舉辦高樹蜜棗節競賽，吸引四十多位果農參加評鑑，由種蜜棗十年的果農鄭慶祥奪冠，這是他第二次封王。

高樹鄉長廖文賢表示，今年蜜棗受到七、八月的三個颱風影響，產量銳減，只剩下往年的三成，但品質反而比去年好，去年此時甜度大約只到十三、四度，今年則提高到十四、五度。

昨在高樹國中舉辦的蜜棗評鑑競賽，有四十多位鄉內農民參加，經過甜度、重量、色澤、口感等評比，由高樹鄉果農產銷第二十六班的書記鄭慶祥抱走冠軍，他的蜜棗每顆平均五兩以上，甜度超過十四度，獲得一萬元獎金。

其餘名次為，第二名張柯足妹、吳金水，第三名江世騰、曾萬發、柯瑞祥，另有優勝五名。