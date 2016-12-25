| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉太空包搶手 相思樹擬開放砍伐

2016-12-25

〔記者李立法／屏東報導〕為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著手清查轄區林業資源，將適度開放伐林，挹注國庫。

屏東林管處作業課指出，國內菇蕈產業興盛，栽培介質太空包需求量日增，雜木混充的太空包產能遠不如純相思樹材質的太空包，相思樹價格水漲船高，每公噸已飆破三千元，現在連相思樹都會被盜伐。

作業課表示，日治時期結束後，過度被砍伐的台灣山林，進行大規模造林運動，並採取禁伐政策，經過數十年的保護，目前人工林的密度普偏高，須適度疏伐，林管處在南台灣擁有數量可觀的相思樹林，它不如寒帶林樹種長壽，大約四、五十年後，會因老化或染病而凋零，此時正是活化相思樹資源的有利時機。

永在林業生產合作社經理林家鼎表示，台灣菇蕈產業每年所需要的介質太空包超過五億包，帶來商機，也浮現環保隱憂，為避免大量被棄置的太空包衍生污染，該合作社已發展出連包膜都可一併製成安全生質燃料的資源再生產品，選用來源有保障的木材原料，是產業發展的趨勢。

廣告
  • 南台灣人工林相思樹源資源豐富，林管處將開伐挹注國庫。（記者李立法攝）

    南台灣人工林相思樹源資源豐富，林管處將開伐挹注國庫。（記者李立法攝）

  • 國內菇蕈產業興盛，栽培介質太空包需求量激增。（記者李立法攝）

    國內菇蕈產業興盛，栽培介質太空包需求量激增。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太空包 相思樹
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
太空包搶手 相思樹擬開放砍伐

為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈南部〉太空包搶手 相思樹擬開放砍伐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.