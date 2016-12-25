〈南部〉太空包搶手 相思樹擬開放砍伐
2016-12-25
〔記者李立法／屏東報導〕為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著手清查轄區林業資源，將適度開放伐林，挹注國庫。
屏東林管處作業課指出，國內菇蕈產業興盛，栽培介質太空包需求量日增，雜木混充的太空包產能遠不如純相思樹材質的太空包，相思樹價格水漲船高，每公噸已飆破三千元，現在連相思樹都會被盜伐。
作業課表示，日治時期結束後，過度被砍伐的台灣山林，進行大規模造林運動，並採取禁伐政策，經過數十年的保護，目前人工林的密度普偏高，須適度疏伐，林管處在南台灣擁有數量可觀的相思樹林，它不如寒帶林樹種長壽，大約四、五十年後，會因老化或染病而凋零，此時正是活化相思樹資源的有利時機。
永在林業生產合作社經理林家鼎表示，台灣菇蕈產業每年所需要的介質太空包超過五億包，帶來商機，也浮現環保隱憂，為避免大量被棄置的太空包衍生污染，該合作社已發展出連包膜都可一併製成安全生質燃料的資源再生產品，選用來源有保障的木材原料，是產業發展的趨勢。
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太空包搶手 相思樹擬開放砍伐
為提高國產材自給率，台灣將重啟林業，林務局在南台灣數萬公頃的人工林中，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，屏東林管處已著…
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