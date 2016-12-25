〈南部〉3大景點亮相 屏東一路響叮噹
2016-12-25
恆春古城 小小導覽員上陣
〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕昨晚平安夜，萬金聖母聖殿、大鵬灣三孔橋及恆春古城等屏東三大耶誕節熱門景點全新「亮相」，恆春國小學童組成小小導覽團昨正式成軍，由副縣長吳麗雪親自授旗。
縣府今年與中強光電文化藝術基金會、恆春鎮公所、恆春國小、屏南社大合作推動「點亮恆春教育扎根計畫」，培訓古城小小導覽員，小朋友昨天在副縣長吳麗雪授旗後實際上線，帶著遊客尋寶，成為獨當一面的觀光推手。
大鵬灣三孔橋 水光雕驚豔
吳麗雪說，屏東觀光以文化、農產、原民及客家等不同領域為立基發展，擁有一百四十多年歷史的恆春古城將成全國指標性的魅力夜景，進而「點亮」屏東觀光。
大鵬灣三孔橋水光雕於昨晚平安夜點亮，令遊客驚喜，鵬管處表示，春節前水光雕就能完工，將配合音樂，成為夜間遊湖的新景點。
萬金聖誕季 燈光音樂迷人
今年萬金聖誕季以燈光音樂秀取代光雕，並推出燈飾街景、聖誕SHOW創意聖誕樹佈置大賽、Picnic草地野餐趣、好食在萬金聖誕饗宴、舞蹈大賽及假日遊萬金創意手作DIY等活動。
縣府強調，萬金聖母聖殿是台灣最古老的天主教堂，當地村民多數是教友，節慶氛圍與都會區的熱鬧喧囂不同，近幾年透過聖誕季活動，讓更多人認識萬金後，縣府決定轉型，回歸宗教寧靜。
昨晚奇異恩典祈福晚會在赤山國小登場，有熱浪來襲舞蹈大賽第一名「Power Girl」、赤山國小森巴鼓、萬金聖母聖殿英語歌謠隊等演出，並邀請梁文音、柯嘉惠、黑旋風等歌手助陣。
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