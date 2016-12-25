〈台北都會〉吊腳樓後牆彩繪 石碇亮起來
2016-12-25
〔記者翁聿煌／新北報導〕難看的傳統公寓後牆及後陽台該怎麼美化？石碇觀光發展協會的在地志工透過社區規劃師指導與城鄉局經費補助，用油漆替後牆彩繪，達到初步成效；瑞芳區龍山里長陳志強有感於老人家無處休閒，號召志工將瑞芳高工旁的閒置坡道改為供長者休閒的慢活步道，都充滿在地鄉土的情感與用心。
城鄉局舉辦「新北市社區營造成果展」，邀請十二個參與社區發展協會人員到場，以圖文展示營造成果，來自石碇的許仁評說，石碇的「吊腳樓」是地方的建築特色，但建築物參差不齊的後陽台往往是視覺最紊亂的景觀，他與在地志工今年運用城鄉局補助經費，動手彩繪公寓後陽台，只是簡單的色彩粉刷，就能產生很好的效果，他希望能繼續申請補助，同時喚起在地居民的社區營造意識，一起讓家園和環境變得更美好。
來自瑞芳的陳志強說，瑞芳的街道狹小，老人家的活動空間有限，而瑞芳高工旁的閒置坡道空間，是通往瑞芳神社的小徑，他與龍安里長柯瑞和加以綠美化，成為老人家散步休閒與眺望遠景的去處。
兩人申請經費補助，將閒置坡道的閘門美化，改為僅供行人通行的木門入口，還將校園外牆，用青苔和白色油漆凸顯出日治神社和大手牽小手的意象圖案，成為長者喜歡的好地方。
城鄉局長邱敬斌說，新北市啟動社區規劃師後，建構市府、民間社造團體、文史工作者、社區規劃師間溝通協調的交流平台，現階段已完成十二個行政區的補助案，希望能鼓勵社區民眾與具服務熱忱的社區規劃師一起提升環境生活品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
營運未起色 「南港找茶園」傳不續約
產發局：可能將場地收回南港製茶廠為台北市罕見包種茶產地，市府有意發展觀光農業，二○一四年委由民間業者營運，重新打造為「南港找茶園」，北市產業…
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 國民黨今辦反核食遊行 立院黨團要黨中央「理性溫和」
- 這樣過聖誕節更屌！重機變雪橇遊街…
- 邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近
- FB社團購物陷阱多 媽媽幫兒買玩具遇詐
- 【藝文短訊】 「跨越1949：文學與歷史」國際學術研討會
- 扶輪社學甲辦篩檢 盼偏鄉民眾有「腎利人生」
- 對付大王 陳冠宇備妥秘密武器
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 核災食品公聽會 5百人包圍抗議
- 網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知
- 藍委放人鬧場婚姻平權審查？廖國棟駁斥：非事實
- 一週大事（12月18日至24日）
- 新護花使者是他！林志玲說話了
- 大雪受困機場3天 女星點名航空公司開譙
- 驚喜大紅包 6位數起跳
- 吸引科技大廠回美國 傳川普「一次性減稅10％」
- 重現寶可夢熱情 全台首場寶友活動登場
- 北市警平安夜前掃毒 6場毒趴上百人被抓
- 和柯P、可達鴨長太像？台中枇杷鴨被質疑抄襲
- 自由廣場》高度緊張的經濟關係
- 陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」
- 民調不滿意度5成9 柯：還有下半場不要緊張
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- 〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
- 開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯
- 國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證
- 這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論
- 耶誕仍霧霾 西部10縣市PM2.5濃度偏高
- 宅宅注意！美少女上網挑逗 逼男子性虐自殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Obama signs law authorizing top military exchanges
- 商店遭非法入侵 竟是胖河狸在選耶誕禮物
- 邵雨薇為愛下廚 就要男友灌迷湯
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- 金鐘國戀愛ing？車太鉉爆料：想瞞到何時？
- 千萬跑車追撞March 一樣慘重
- 張立昂強吻劉奕兒 牙齒打架
- 「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉吊腳樓後牆彩繪 石碇亮起來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分