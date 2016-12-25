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〈台北都會〉吊腳樓後牆彩繪 石碇亮起來

2016-12-25

〔記者翁聿煌／新北報導〕難看的傳統公寓後牆及後陽台該怎麼美化？石碇觀光發展協會的在地志工透過社區規劃師指導與城鄉局經費補助，用油漆替後牆彩繪，達到初步成效；瑞芳區龍山里長陳志強有感於老人家無處休閒，號召志工將瑞芳高工旁的閒置坡道改為供長者休閒的慢活步道，都充滿在地鄉土的情感與用心。

城鄉局舉辦「新北市社區營造成果展」，邀請十二個參與社區發展協會人員到場，以圖文展示營造成果，來自石碇的許仁評說，石碇的「吊腳樓」是地方的建築特色，但建築物參差不齊的後陽台往往是視覺最紊亂的景觀，他與在地志工今年運用城鄉局補助經費，動手彩繪公寓後陽台，只是簡單的色彩粉刷，就能產生很好的效果，他希望能繼續申請補助，同時喚起在地居民的社區營造意識，一起讓家園和環境變得更美好。

來自瑞芳的陳志強說，瑞芳的街道狹小，老人家的活動空間有限，而瑞芳高工旁的閒置坡道空間，是通往瑞芳神社的小徑，他與龍安里長柯瑞和加以綠美化，成為老人家散步休閒與眺望遠景的去處。

兩人申請經費補助，將閒置坡道的閘門美化，改為僅供行人通行的木門入口，還將校園外牆，用青苔和白色油漆凸顯出日治神社和大手牽小手的意象圖案，成為長者喜歡的好地方。

城鄉局長邱敬斌說，新北市啟動社區規劃師後，建構市府、民間社造團體、文史工作者、社區規劃師間溝通協調的交流平台，現階段已完成十二個行政區的補助案，希望能鼓勵社區民眾與具服務熱忱的社區規劃師一起提升環境生活品質。

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  • 新北市城鄉局長邱敬斌（右二）頒獎給參與社造的社團代表。（記者翁聿煌攝）

    新北市城鄉局長邱敬斌（右二）頒獎給參與社造的社團代表。（記者翁聿煌攝）

  • 石碇居民運用彩繪美化公寓的後牆。（新北市城鄉局提供）

    石碇居民運用彩繪美化公寓的後牆。（新北市城鄉局提供）

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相關關鍵字： 牆面彩繪 社區營造
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