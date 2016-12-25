〈台北都會〉耶誕創意嘉年華 變裝遊行超嗨

2016-12-25

〔記者聶瑋齡／台北報導〕「台北繽紛耶誕季」邁入尾聲，昨在耶誕前夕熱鬧舉辦「耶誕創意嘉年華」，吸引上千名大小朋友參加，百變耶誕造型在信義商圈遊行，由鼓隊引領遊行隊伍，造型可愛的高蹻人、白雪公主、逗趣小丑、史瑞克一同歡慶耶誕。

活動一開始有YOYO櫻桃姊姊與月亮姊姊帶著小朋友帶動唱「捏泥巴」，小朋友跟著唱、跳，現場嗨翻；接著世大運吉祥物「熊讚」到現場舉行有獎徵答，也受到熱烈歡迎。

「耶誕創意嘉年華」遊行上午十一點從耶誕市集出發，經過ATT 4 FUN、威秀影城、新光三越信義新天地，沿著新開幕的貨櫃餐飲市場「Commune A7」返回耶誕市集，全程約一小時，參加的親子裝扮創意無限「超可愛」，有穿著迪士尼的毛怪、戴著面具、耶誕帽的小朋友，還有童話故事的人物裝扮，現場氣氛溫馨歡樂。