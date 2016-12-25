| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉耶誕創意嘉年華 變裝遊行超嗨

2016-12-25

〔記者聶瑋齡／台北報導〕「台北繽紛耶誕季」邁入尾聲，昨在耶誕前夕熱鬧舉辦「耶誕創意嘉年華」，吸引上千名大小朋友參加，百變耶誕造型在信義商圈遊行，由鼓隊引領遊行隊伍，造型可愛的高蹻人、白雪公主、逗趣小丑、史瑞克一同歡慶耶誕。

活動一開始有YOYO櫻桃姊姊與月亮姊姊帶著小朋友帶動唱「捏泥巴」，小朋友跟著唱、跳，現場嗨翻；接著世大運吉祥物「熊讚」到現場舉行有獎徵答，也受到熱烈歡迎。

「耶誕創意嘉年華」遊行上午十一點從耶誕市集出發，經過ATT 4 FUN、威秀影城、新光三越信義新天地，沿著新開幕的貨櫃餐飲市場「Commune A7」返回耶誕市集，全程約一小時，參加的親子裝扮創意無限「超可愛」，有穿著迪士尼的毛怪、戴著面具、耶誕帽的小朋友，還有童話故事的人物裝扮，現場氣氛溫馨歡樂。

廣告
  • 「耶誕創意嘉年華」遊行隊伍有來自各地的大小朋友，以百變造型共襄盛舉。（記者聶瑋齡攝）

    「耶誕創意嘉年華」遊行隊伍有來自各地的大小朋友，以百變造型共襄盛舉。（記者聶瑋齡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉年華 耶誕 遊行
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
營運未起色 「南港找茶園」傳不續約

產發局：可能將場地收回南港製茶廠為台北市罕見包種茶產地，市府有意發展觀光農業，二○一四年委由民間業者營運，重新打造為「南港找茶園」，北市產業…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈台北都會〉耶誕創意嘉年華 變裝遊行超嗨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.