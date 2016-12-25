〈台北都會〉世大運250天倒數 威秀變熊讚運動場

2016-12-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北世大運倒數兩百五十天，信義威秀廣場即日起至明年一月二日，化身「熊讚運動場」，舉辦系列宣傳活動。昨下午配合耶誕佳節，推出耶誕限定「世紀對決足球PK賽」，世大運超人氣吉祥物「熊讚Bravo! 」首次擔任守門員，與足球小將們挑戰近距離射門PK。知名電玩則在廣場上設置大型運動風耶誕水晶球，今天將開放讓民眾進入水晶球中，與可愛的電玩角色大玩自拍。

「熊讚運動場」昨舉辦耶誕限定「世紀對決足球PK賽」，首次擔任守門員的「熊讚Bravo! 」展現當「熊」不讓氣勢，和小朋友們PK近距離射門；也有不少民眾穿上泡泡足球裝「捉對廝殺」，感受世大運賽事臨場的緊張氣氛。

適逢耶誕節加上響應世大運，電玩《英雄聯盟》在現場設置了大型運動風耶誕水晶球，吸引不少民眾爭相拍照留影，廿四、廿五日兩天開放讓民眾進入水晶球中。

「熊讚運動場」共有七隻運動熊讚立牌，民眾只要上傳與運動熊讚的合照至世大運臉書活動頁面（https://zh-tw.facebook.com/taipei2017/），就有機會獲得每日限量一百份的能量驚喜包，還有機會抽中韓國、台北來回機票。