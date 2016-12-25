〈台北都會〉營運未起色 「南港找茶園」傳不續約

2016-12-25

產發局：可能將場地收回

〔記者黃建豪／台北報導〕南港製茶廠為台北市罕見包種茶產地，市府有意發展觀光農業，二○一四年委由民間業者營運，重新打造為「南港找茶園」，北市產業發展局每年亦投入一百八十萬元補助，卻因交通條件惡劣、人潮銳減，業者虧損不斷將於明年五月合約到期後不再續約。產發局表示，南港找茶園周邊沒有其他商業行為，不再續約後可能會將場地收回。

南港找茶園官網介紹，該處為包種茶原鄉， 近郊二十分鐘車程，提供茶與手工皂販售、茶葉製造、場地租借等服務。實際上，南港找茶園位於南港區舊莊街二段，雖然確實離市區不遠，但山區道路狹窄難行，大型遊覽車根本上不去，只能靠小型巴士上山，人潮因此每況愈下。產發局統計發現，南港找茶園參觀人數，從二○一四年剛開業的二萬三千人次，至今年已掉到七千人次左右，且團客數為零。

產發局表示，按照業者與市府合約，茶園每年須繳交十五％的營收作為權利金。市府自知茶園條件不好，僅象徵性收一元，始終為議會詬病，加上去年十一月茶園曾爆發違建爭議，台北市長柯文哲曾親自上山要求業者三天內解決所有問題，但時隔一年，業者業績仍未見起色。

條件不好 權利金僅一元

記者致電訪問，業者均以營業中不便受訪拒絕。產發局農業發展科長劉永修證實，違建問題已經改善，但業者明年五月後仍然不會續約，其實業者很有心想經營，曾投入一千五百萬元整修，但茶園一開業就是虧錢。

劉永修坦承，南港找茶園屬於保護區，發展條件不理想，又受限於土地使用分區管制，無法隨意開發，若沒有其他人願意接手，市府只好出面經營，但現在沒有明確的方案，未來三個月內，會想辦法「殺出一條血路」。