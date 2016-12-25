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〈台北都會〉北市合法棄養寵物規費 擬漲至萬元

2016-12-25

最快明年4月公告實施

〔記者黃建豪／台北報導〕北市合法棄養動物，目前民眾僅需辦理不擬續養寵物手續，繳交兩千四百元規費，就能將寵物丟給動物之家處理，動物保護處去年研議提高規費四千八百元到一萬元，但至今未實施。在市議會要求之下，動保處明年將修正規定送至議會審查，若議會同意，最快明年四月公告實施。

北市自二○○○年起開放辦理不擬續養，允許飼主繳交資訊和規費後，就能將寵物交給動物之家處理，遭議員和動保團體抨擊提供合法棄養的管道，動保處在二○一四年設置十五天的讓渡期 ，並於今年七月延長至三十天，但辦理不擬續養民眾仍破百例。

議會認為棄養成本過低，恐無法抑制民眾棄養風氣，去年就要求動保處提高規費。動保處表示，提高規費一事，目前已進入網路預告程序，截至明年一月四日前，開放民眾提供意見，意見彙整後送市政會議報告，若通過就送至議會。

議會財政建設委員會日前審查動保處會議，議員許淑華批評動保處動作緩慢，要求在下個會期，也就是明年四月前，將新的收費標準送到議會。

動保處說，目前研議方向，不擬續養規費將採分級制度，從四千八百元起跳，飼主須證實有不可抗力的因素，導致一定得辦理不擬續養手續，才能繳最低規費，若寵物有老、病等情況，則規費將提高至一萬元。但議員周柏雅以德國為例，德國棄養費用高達新台幣九十萬元，對照之下，台北棄養動物的成本還是太低。

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