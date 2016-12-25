〈台北都會〉2歲童腳卡捷運縫隙 斷電急救出
2016-12-25
〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運台北車站驚傳女童卡隙意外，昨天中午一名兩歲李姓女童在列車發車前不慎卡在月台與列車間的間隙，所幸保全及時發現，眾人合力將女童拉出。台北捷運公司表示，女童被拉出後身上沒有明顯外傷，但因受到驚嚇，事後仍由救護車送往台大醫院檢查。
昨天中午十二時五十二分，一列台北車站往淡水方向的列車，李姓女童準備上車時，雙腳意外卡在月台間隙，保全發現後立即用對講機通知站務人員不要發車，女童因恐慌不斷尖叫，站務人員緊急斷電後，趕緊與女童父母將人救出，之後撥打119求助，初步檢查女童並無明顯外傷，所幸未釀成大禍。
北捷表示，台北車站的列車與月台間隙大約十到十四公分，跟其他月台規模一樣，過去可能也有類似情況發生，但大多很快脫困，因此並未成案，亦無法具體統計發生次數。
北捷指出，意外狀況發生約四分鐘，系統並未發生異常，女童脫困後列車即恢復正常運作，沒有影響到後續班次。北捷呼籲，李姓女童其實有雙親陪伴，仍提醒父母在攜帶孩童搭乘大眾交通工具時，可考慮抱起孩童，並多注意間隙與安全。
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