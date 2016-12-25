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〈台北都會〉北農進議會送月曆 傳綠財委會拒

2016-12-25

〔記者郭逸／台北報導〕台北農產公司爭議再起！北農員工私下透露，以往年末都會至市議會發送新年的水果月曆，今年卻因民進黨推舉北農人事未果，只有綠營議員的財政建設委員會為免「拿人手短」，決定北農不得進入議會發放月曆，只能「在外取貨」；國民黨市議員直言綠營「小鼻子小眼睛」，此舉儼然政治報復。

施壓北農？ 財委會召集人否認

對此，市議會財委會第一召集人劉耀仁表示，財委會從未決定或施壓北農不得在市議會發送月曆，他只接獲相關人員詢問是否需要月曆的電話，當下拒絕領取；財委會專門委員陳文彬指出，財委會並沒有做出有關水果月曆的決議，至於議員是否施壓北農？陳表示不知情。

北農員工說，水果月曆大受歡迎，每年農曆年前，市議員都會接獲選區婆媽的電話，想要北農月曆。北農一次提供二十本，若有需要再增發，已成傳統。

然而，今年北農發送過程不順利。北農員工表示，民進黨今年安插北農的董事長、總經理人選未果，便由沒有國民黨議員的財委會逕自施壓，決定北農今年不得在市議會發送月曆，只能「在外取貨」；據了解，劉耀仁還曾私下直言，不拿月曆是為避免遭議，有「拿人手短」之嫌。

藍批綠議員「小鼻子小眼睛」

議會國民黨團書記長、議員王欣儀表示，北農無法進入議會發放月曆，多半是政治考量，民進黨人事酬庸失敗，藉此政治報復；她強調，細微末節的小事就搞到諜對諜，真是「小鼻子小眼睛」。

許多市議員的助理證實，北農員工告知今年只能在議會外索取月曆，但畜產公司和花卉公司員工都可進入議會發放月曆，做法明顯不同，「分明是衝著北農來的。」

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  • 台北農產公司製作的水果月曆相當精美，卻無法進入市議會。（記者郭逸攝）

    台北農產公司製作的水果月曆相當精美，卻無法進入市議會。（記者郭逸攝）

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