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〈台北都會〉西區翻轉縮時影片 VR360呈現

2016-12-25

〔記者黃建豪／台北報導〕西區門戶計畫作為柯市府重大政績，市府邀民間業者協助拍攝「西區翻轉、看見改變」VR360影片，將西區翻轉的過程濃縮在兩分半的影片中。柯文哲昨天表示，VR（虛擬實境）技術有其政治意涵，能提供一種以使用者為中心的觀點，實現全民參與的政治理想。

「西區翻轉、看見改變」影片以高中低三種視角，帶給民眾難得看見的體驗鏡頭，由低的鏡頭，可一窺北市地下共同管道的真面目；高的鏡頭曾能從「鳥」的視角，讓民眾從北門上空約五十公尺的高度一覽西區門戶全貌；中的鏡頭則是一般人的視角。

市府表示，影片中可看到市府今年度幾項重要市政成果，包含環南市場改建、萬華雙子星大樓、建成圓環拆除、百年北投火車站返鄉等。透過影片可以看到建成圓環內部拆除的過程，還有北投火車站內部搭建的畫面，希望讓民眾感受到城市的改變是一點一滴累積。

柯文哲說，他是一個講究創新的人，但也重視產業的發展，這次利用VR360的技術，把整個西區的改變濃縮在這部影片當中，就是一種創新的展示。他也預告明年的台北元宵燈節，將在北門、西門町一直到龍山寺一帶舉行，將讓大家看到西區在翻轉過程中，如何將歷史和現代融合同一個空間裡面，相信會給人眼睛一亮的感覺。

柯文哲也說，VR360拍的是整個場景，選擇權是使用者來決定，可以看想看的東西，VR技術已經產生一種新的形態，就是以使用者為中心的觀點，而他一直在講的開放政府、公開透明與全民參與，是以使用者為中心，而虛擬實境就實現了這樣的政治理想。

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  • 市長柯文哲體驗VR360，看西區翻轉的真實面貌。（記者羅沛德攝）

    市長柯文哲體驗VR360，看西區翻轉的真實面貌。（記者羅沛德攝）

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