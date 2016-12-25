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〈台北都會〉平安夜北門3古蹟 亮起來了

2016-12-25

〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕今天是台北市長柯文哲就職兩周年，以北門為中心的西區門戶計畫被柯視為兩年來最大的政績。昨日平安夜，北市府在北門、台北郵局和鐵道博物館三座古蹟點燈，讓民眾在夜間一睹古蹟風采。昨出席點燈儀式的柯文哲說，北市府沒什麼耶誕禮物，但希望幫北門周遭古蹟點燈之後，帶來「小確幸」。

柯文哲表示，北市府非常重視「西區門戶計畫」，但忠孝西路、延平北路交界的「交八廣場」景觀設計工程明年六月才會完工，他和副市長林欽榮討論之後覺得不能讓市民等那麼久，因此決定先在今年平安夜幫三座古蹟點燈。

北門、台北郵局 每晚點燈至明年6月

昨晚光雕建物包括北門、鐵道博物館及台北郵局，鐵道博物館是建築內部亮燈，北門及台北郵局則採戶外燈光投射。都發局說，到明年六月前，北門與台北郵局每晚點燈，時間從晚間七點到九點，鐵道博物館只配合平安夜點燈，未來不會再亮。目前光雕也只是臨時性，等景觀廣場設計工程完工、永久路型調整確定會呈現永久的光環景象。

負責景觀廣場設計工程的建築師徐裕健表示，北門周遭廣場設計意象以台北城走向現代化的歷史發展為敘事軸線，用唭哩岸石鋪面重現北門城牆軌跡，周邊道路種植樟樹、茶花和茄苳，以日治時期的台灣產業，象徵台北城邁入現代化。

此外，工務局表示，北門主體投射燈、忠孝西路兩側的人行道路燈更換為新式ＬＥＤ燈，亮度與原本相同，但耗電率及散射眩光都減少許多，目前已在進行測試。

工務局說，除了西區門戶周邊，預定一○七年六月底，北市三萬一千五百卅盞道路高壓鈉光燈都換裝為ＬＥＤ燈，明年先編列一億一千六百萬元，更換一萬六二四五盞路燈，到一○七年六月換裝完畢。

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  • 「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動，藉由燈光，重塑北門周邊的古蹟景觀。（記者羅沛德攝）

    「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動，藉由燈光，重塑北門周邊的古蹟景觀。（記者羅沛德攝）

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