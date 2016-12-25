〈台北都會〉寒士愛心尾牙宴募款 僅3成

2016-12-25

〔記者李雅雯／新北報導〕人安、華山、創世策略聯盟每年農曆年前為街友、單親媽媽或經濟弱勢家庭舉辦大型愛心尾牙宴，傳遞春節前夕的熱鬧氣氛；大型愛心尾牙宴台北場次預計明年一月廿二日在凱達格蘭大道舉行，目前募集到的善款，卻僅達目標的三成，讓主辦單位緊張憂愁，期待各界善意可以伸出援手，讓甘苦人也能好好過年。

「寒士吃飽三○」大型愛心尾牙宴，台北場次預計席開二千二百桌，募款進度目前仍不如預期。人安基金會三重平安站長程郁盛指出，台北場次邀請對象來自雙北，就往年來說，通常這個時間募款達成率應該已有五成；今年卻只有三成，募款進度落後，對於寒士來說，大型愛心尾牙宴往往是他們最期待的時候，會繼續加油籌募善款。