〈台北都會〉官方發送月曆 議員批品質不齊

2016-12-25

新聞局用電子版 又外購發送

〔記者何玉華／新北報導〕歲末年終，許多單位會印製月曆發送或義賣，有些已成為行銷特色，如消防局的消防猛男月曆、果菜市場或市議會的水果月曆，民眾索取踴躍，但也有單位製作粗糙遭詬病，市議員李倩萍指出，警局婦幼隊桌曆圖文不符，新聞局製作電子版讓民眾下載，卻又向果菜市場購買水果月曆發送，根本是便宜行事、自廢武功。

新聞局長︰逐步減少傳統月曆

新聞局長張其強解釋，為了達到更多人使用，更方便使用，且基於無紙化的環保考量，將逐步減少提供傳統月曆，首度嘗試「電子月曆」，推出電腦版和手機版的「城市旅繪」月曆，讓民眾下載做為螢幕保護程式，隨時查閱；未來會根據各界反映意見再做評估。

李倩萍說，近來收到許多單位發送月曆，雖然各自印製不至於花大錢，但也不應浪費，有些單位還製作粗糙，她舉婦幼隊桌曆放了許多活動照片，凸顯不出重點，照片與旁邊的文字完全無關，有些文字甚至會造成誤解；她建議由新聞局、觀光局統整，做出一個具有代表性的月曆，是最好的行銷機會。