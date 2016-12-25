〈台北都會〉保母憂生計 市府：加碼3千獎勵

2016-12-25

〔記者何玉華／新北報導〕社會局「公共托育合作聯盟」計畫即將上路，但有鑑於台北市、台中市之前推行情況，讓許多保母擔心收費將受到限縮，影響生計，兒童托育科長林秀穗強調，推行模式幾乎與現行的輔導機制一樣，與台北市、台中市不同，另外還加碼三千元獎勵金。

林秀穗說，比較目前推動居家托育合作的台北市、台中市、屏東縣做法，各縣市除了規範托育收費外，台北市另規範副食品收費上限及三節收費標準，台中市要求維持原收托時間及價格，屏東縣規範延托、臨托及副食品費用。

她說，新北市除參考去年保母契約統計的平均收費，訂定收費上限為一萬七千元，其餘規範與現行機制無異，在副食品、臨托、延托等費用，交由家長與保母另行訂定，另加碼增額補助責任險五百元、環境改善及教具玩具購買商品禮券兩千五百元，形同加碼三千元獎勵金。