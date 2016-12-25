〈台北都會〉公托聯盟保母反彈 預算擬先凍結
〔記者何玉華／新北報導〕社會局「公共托育合作聯盟」計畫明年一月一日上路在即，居家保母傳出反彈聲浪，向議會各黨團展開陳情，要求比照托嬰中心收費機制、三等親家屬保母納入補助等。市議會要求已通過的預算先凍結，等政策說明清楚、化解疑慮後再動支推行，社會局長張錦麗表示，會儘快再與居家保母團體溝通化解誤會，希望能夠如期推行。
公托觸角延伸私托、保母
「公共托育合作聯盟」是指市府將公共托育的觸角延伸到私立托嬰中心和居家托育人員（保母），提供參加者安全空間獎勵金、特約醫護人員巡迴服務等，體檢和保險費用補助及協力圈，以提升專業服務，讓家長送托更安心；送托私托的家長，每月多補助三千元，送托保母的補助每月多兩千元，但要求父母雙方需設籍新北市滿半年以上，且近一年綜所稅率未達廿％等。
保母組自救會陳情
政策傳出後，私托業者對收費上限有疑慮，九月展開溝通，最後上限訂為兩萬元，居家保母的上限則為一萬七千元，且不含三等親（爺爺奶奶）照顧的家屬保母，加入的保母必須簽署合作意向書，引起保母不安，組成新北市居家托育人員自救會，向社會局、市議會各黨團陳情。
社會局長︰延續現行管理制度
張錦麗解釋，簽署意向書只是依現行制度，以對等方式簽立合作聯盟的共識，收費標準、訪視頻率及考核指標都延續現行管理制度，並未改變；收費上限跟補助金額是參考去年保母契約統計，以每日十小時、每週收托五天計算，保母每月平均收費一萬五千六百元、托嬰中心一萬七千九百廿元。
此外，機構必須符合勞基法，還有設備規範等成本，收費較居家保母高，且要求加入者不得漲價，因此，為拉近家長托育費用負擔，補助金額有差別；預計推行後，將增加四千四百名○至二歲幼兒受惠。
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