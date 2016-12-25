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〈北部〉基隆海洋文學獎頒獎 2專書亮相

2016-12-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局昨天在文化中心舉辦「基隆海洋文學獎頒獎典禮暨新書發表會」，頒發今年「海洋文學獎」首獎與優勝得獎者，並發表李欽賢所著「港町人文漫步—基隆城市之推移」，以及吳家恆編輯、詹益忠繪圖的「穿越歷史再造現場—基隆砲台文化之旅」，市長林右昌說，透過文學獎及專書出版，鼓勵在地創作並提升閱讀風氣。

文化局圖書資訊科長鄭婕希表示，基隆海洋文學獎徵文活動，每年以不同文類為徵件主題，今年徵求「童詩」與「童話故事」兩個文類，主題包含環境議題、環保意識、海洋思考或融合基隆人文地誌等，共遴選廿一個獎項，並將得獎作品結集成冊出版作品集，推廣基隆的文學之美。

林右昌說，上任之初就提出打造基隆人文之都、藝術之城的構想，這兩年來市府加強相關文化建設，今年的兩本專書質感很好，且從人文角度出發，是瞭解基隆不可多得的好書。

此外，基隆市政府與台灣閱讀文化基金會合作，在中和國小設立全市第四座「愛的書庫」，昨天揭牌啟用，豐富在地閱讀資源，教育處副處長陳淑貞表示，愛的書庫廣設據點，有助開拓閱讀風氣。

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標題：〈北部〉基隆海洋文學獎頒獎 2專書亮相


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