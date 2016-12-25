〈北部〉泰雅文面歷史紀錄 新書發表
2016-12-25
〔記者王錦義／花蓮報導〕長期投入泰雅文面文化調查，文史工作者田貴實在文化部文化資產局協助下，將多年調查的影像資料，與另二名作者劉得興、劉仁祥合編《永不消失的榮耀記憶》一書，記錄文面歷史，昨在秀林鄉舉行新書發表會，加拿大研究台灣原住民文化的學者史國良也應邀出席。
「看著文面老人從三百多人殞落到現在僅剩五人，內心真的很著急！終於有機會將他們的故事結成書。」文面文史工作者田貴實二十多年來以影像記錄文面長者，他感嘆說，政府對這項國寶級文化資產保護做得太晚了，但他會繼續記錄到自己回到祖靈身邊為止。
田貴實說，關於太魯閣族的文面傳說，共流傳七種說法與意義，包括繁衍、避邪、識別、成年禮、審美觀及女子貞潔等都是祖先文面的原因，不僅具有道德約束力，更是具備勇氣的象徵。
由輔仁大學劉德興助理教授、苗栗泰安鄉攝影家劉仁祥與秀林鄉文面文史工作室田貴實組成的編輯團隊，從今年三月起，進行全台僅存六名文面耆老人的記錄工作，他們走訪部落透過長者們口述歷史、配合影像記錄，昨天在花蓮舉行新書《永不消失的榮耀記憶》新書發表會，田貴實說，首刷一千五百本都已被訂購一空，還要在請文資局考慮再刷出版。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
議員肯定認真做事 但評價不一
市長鄭文燦今天就職滿兩週年，市議會各黨派議員對他兩年來的施政評價褒貶不一，但都一致認為，「市長真的很認真」！國民黨籍議長邱奕勝表示，鄭文燦勤走地方、深入基層，但活動似乎辦太多，未來兩年，市議會要嚴格督…
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 國民黨今辦反核食遊行 立院黨團要黨中央「理性溫和」
- 這樣過聖誕節更屌！重機變雪橇遊街…
- 邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近
- FB社團購物陷阱多 媽媽幫兒買玩具遇詐
- 【藝文短訊】 「跨越1949：文學與歷史」國際學術研討會
- 扶輪社學甲辦篩檢 盼偏鄉民眾有「腎利人生」
- 對付大王 陳冠宇備妥秘密武器
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 核災食品公聽會 5百人包圍抗議
- 網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知
- 藍委放人鬧場婚姻平權審查？廖國棟駁斥：非事實
- 一週大事（12月18日至24日）
- 新護花使者是他！林志玲說話了
- 大雪受困機場3天 女星點名航空公司開譙
- 驚喜大紅包 6位數起跳
- 吸引科技大廠回美國 傳川普「一次性減稅10％」
- 重現寶可夢熱情 全台首場寶友活動登場
- 北市警平安夜前掃毒 6場毒趴上百人被抓
- 和柯P、可達鴨長太像？台中枇杷鴨被質疑抄襲
- 自由廣場》高度緊張的經濟關係
- 陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」
- 民調不滿意度5成9 柯：還有下半場不要緊張
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- 〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
- 開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯
- 國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證
- 這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論
- 耶誕仍霧霾 西部10縣市PM2.5濃度偏高
- 宅宅注意！美少女上網挑逗 逼男子性虐自殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Obama signs law authorizing top military exchanges
- 商店遭非法入侵 竟是胖河狸在選耶誕禮物
- 邵雨薇為愛下廚 就要男友灌迷湯
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- 金鐘國戀愛ing？車太鉉爆料：想瞞到何時？
- 千萬跑車追撞March 一樣慘重
- 張立昂強吻劉奕兒 牙齒打架
- 「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉泰雅文面歷史紀錄 新書發表
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分