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〈北部〉泰雅文面歷史紀錄 新書發表

2016-12-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕長期投入泰雅文面文化調查，文史工作者田貴實在文化部文化資產局協助下，將多年調查的影像資料，與另二名作者劉得興、劉仁祥合編《永不消失的榮耀記憶》一書，記錄文面歷史，昨在秀林鄉舉行新書發表會，加拿大研究台灣原住民文化的學者史國良也應邀出席。

「看著文面老人從三百多人殞落到現在僅剩五人，內心真的很著急！終於有機會將他們的故事結成書。」文面文史工作者田貴實二十多年來以影像記錄文面長者，他感嘆說，政府對這項國寶級文化資產保護做得太晚了，但他會繼續記錄到自己回到祖靈身邊為止。

田貴實說，關於太魯閣族的文面傳說，共流傳七種說法與意義，包括繁衍、避邪、識別、成年禮、審美觀及女子貞潔等都是祖先文面的原因，不僅具有道德約束力，更是具備勇氣的象徵。

由輔仁大學劉德興助理教授、苗栗泰安鄉攝影家劉仁祥與秀林鄉文面文史工作室田貴實組成的編輯團隊，從今年三月起，進行全台僅存六名文面耆老人的記錄工作，他們走訪部落透過長者們口述歷史、配合影像記錄，昨天在花蓮舉行新書《永不消失的榮耀記憶》新書發表會，田貴實說，首刷一千五百本都已被訂購一空，還要在請文資局考慮再刷出版。

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  • 長期投入泰雅文面歷史調查的文史工作者田貴實，與劉得興、劉仁祥合編《永不消失的榮耀記憶》，昨新書發表。（記者王錦義攝）

    長期投入泰雅文面歷史調查的文史工作者田貴實，與劉得興、劉仁祥合編《永不消失的榮耀記憶》，昨新書發表。（記者王錦義攝）

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