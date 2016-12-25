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〈北部〉花蓮部落學校停辦 另辦阿美族文教學校

2016-12-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕原民會前主委孫大川推部落學校十年計畫，花蓮阿美族由太巴塱部落承辦阿美族Cilangasan部落學校，因評鑑成效不佳，去年學校停辦，而原部落學校計畫也因預算被砍面臨轉型！協會經改選，仍決定另辦「台灣阿美族文化教育學校」，昨辦開學典禮，至於經費靠自行募款，「已與原民會無關」。

太巴塱部落頭目王成發說，學校去年停辦後，讓很多關心文化傳承的族人感覺很可惜，因部落學校師資都是既有的，所以決定繼續辦理，原「台灣阿美族文化暨教育自主發展協會」今年一月改選理監事，由古明雄擔任理事長，並成立「台灣阿美族文化教育學校」。

副校長鄭來生說，新的阿美族文化教育學校昨開學，目前已有六十二名新生，來自春日、鶴岡及太巴塱部落；至於前「阿美族Cilangasan部落學校」去年停辦，也讓舊生一直未能正式結業，因此學校昨發給十五人結業證書。

行政院原民會一○二年啟動部落學校十年計畫，要在全國十六族至少各成立一所部落學校，但只設了四所學校，預算就被立院凍結還面臨轉型，變成「民族教育基地、智庫或研習中心」。

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  • 校址沿用前代的阿美族部落學校，台灣阿美族文化教育學校24日開學典禮，學生跳傳統舞蹈開場。（記者花孟璟攝）

    校址沿用前代的阿美族部落學校，台灣阿美族文化教育學校24日開學典禮，學生跳傳統舞蹈開場。（記者花孟璟攝）

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