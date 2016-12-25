〈北部〉南方澳漁船 捕獲逾12萬尾烏魚
2016-12-25
〔記者江志雄／蘇澳報導〕宜蘭縣南方澳扒網漁船到東北角外海捕獲大批烏魚，昨天陸續返港卸魚，總量估計超過十二萬尾，漁民笑稱，提前領到年終獎金。
捕撈期冬至前後1個多月
南方澳漁民過去大都到台灣西部沿海捕烏魚，近幾年來，疑因氣候變遷，改變烏魚群洄游路線，現在東北角外海也能捕到，捕撈期在每年冬至前後共一個多月，烏魚背部黑色，腹部銀白色，身價不菲，被暱稱「烏金」。
「感謝老天爺的大紅包！」南方澳扒網漁船俗稱三腳虎，平時捕鯖魚，烏魚漁汛期改捕烏魚，捕獲時間點接近年關，又是筆豐厚收入，宛如上天恩賜的年終獎金，今年漁汛期魚群現蹤，漁民奔相走告，個個摩拳擦掌，豐收漁民可望荷包滿滿，開心過好年。
南方澳扒網漁船昨天回港後，停靠在南方澳第三漁港碼頭，工作人員趕緊卸魚，把船艙冰庫內烏魚吊上岸，眾人忙得不可開交，捕烏傳捷報，吸引群眾圍觀，顯得熱鬧滾滾，有人打趣地說，有「烏魚報佳音」，肯定是個好年冬。
每尾平均價180元
南方澳出身的宜蘭縣議員邱嘉進說，烏魚以尾計價，多由盤商收購，南方澳扒網漁船這次魚貨，每尾平均價一百八十元，體型較大的抱卵雌魚可賣到三百多元，魚體各個部位都值錢，其中烏魚卵經過加工，就成了珍貴的烏魚子。
漁民認為，他們看天吃飯，每趟出海都要碰運氣，烏魚是季節性洄游魚類，把握機會便能發筆小財，讓全家大小圖個溫飽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
議員肯定認真做事 但評價不一
市長鄭文燦今天就職滿兩週年，市議會各黨派議員對他兩年來的施政評價褒貶不一，但都一致認為，「市長真的很認真」！國民黨籍議長邱奕勝表示，鄭文燦勤走地方、深入基層，但活動似乎辦太多，未來兩年，市議會要嚴格督…
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 自由廣場》想靠內鬥再起？
- 自由廣場》沒有這種選擇的權利？
- 自由廣場》那些文化城不容失落的
- 環遊世界很省錢！丹麥男子靠這招暢遊全球122國
- 南韓今年度成語票選 「君舟民水」反映朴槿惠政局動蕩
- 快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
- 美2歲童把玩警父手槍 不慎走火射死自己
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- Gary曬聖誕樹許願 「誰都別信」引臆測
- 中國長江漂垃圾 長長數十公里
- 開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯
- 警車竄火被燒…竟是查扣的小拼裝車漏油
- 南英百年計畫 牛爸發出動員令
- 小樂平安夜牽女友回房 甜蜜驚喜引粉絲尖叫
- 龍山寺點燈千人搶領號碼牌 他4度搶「頭香」
- 與「他」分手痛哭 鬼鬼星運谷底翻身
- 他看納粹風波：「隱性的台灣納粹」被視而不見
- 婚禮小心了！假賓客還偷相機被逮
- NBA》耶誕大戰對完全體馬刺 魏德：任何小錯誤都可能致命
- 拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子
- 吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」
- 挺同婚遭連署罷免 黃國昌：尊重選民
- 好天氣到明天 週二起全台濕冷
- 顧創意沒歷史概念 班導扮希特勒
- 新北樹林會車口角 男大生持電擊棒打人
- NBA》魔術變不出贏球法 決定兜售「小魔獸」
- 廣告公司梵梵溫泉撒鹽 生態專家：鹽巴比農藥還毒
- 國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證
- 宥勝非洲當保母 打水養豬兼煮飯
- 【愛讀書】 《京都の平熱：哲學家眼中的京都小日子》
- 評變裝風波 駐德代表謝志偉：納粹陰魂還在台灣
- 影后搞定裸體趴 光溜溜跑進跑出
- 「一唱就記住！」另類反詐騙宣導
- 平鎮神救援 扳倒甲子園冠軍
- 米亞星世界：2016.12/25～12/31
- 陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」
- 享壽74歲 《嫁妝》名導陳俊良平安夜癌逝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉南方澳漁船 捕獲逾12萬尾烏魚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分