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〈北部〉南方澳漁船 捕獲逾12萬尾烏魚

2016-12-25

〔記者江志雄／蘇澳報導〕宜蘭縣南方澳扒網漁船到東北角外海捕獲大批烏魚，昨天陸續返港卸魚，總量估計超過十二萬尾，漁民笑稱，提前領到年終獎金。

捕撈期冬至前後1個多月

南方澳漁民過去大都到台灣西部沿海捕烏魚，近幾年來，疑因氣候變遷，改變烏魚群洄游路線，現在東北角外海也能捕到，捕撈期在每年冬至前後共一個多月，烏魚背部黑色，腹部銀白色，身價不菲，被暱稱「烏金」。

「感謝老天爺的大紅包！」南方澳扒網漁船俗稱三腳虎，平時捕鯖魚，烏魚漁汛期改捕烏魚，捕獲時間點接近年關，又是筆豐厚收入，宛如上天恩賜的年終獎金，今年漁汛期魚群現蹤，漁民奔相走告，個個摩拳擦掌，豐收漁民可望荷包滿滿，開心過好年。

南方澳扒網漁船昨天回港後，停靠在南方澳第三漁港碼頭，工作人員趕緊卸魚，把船艙冰庫內烏魚吊上岸，眾人忙得不可開交，捕烏傳捷報，吸引群眾圍觀，顯得熱鬧滾滾，有人打趣地說，有「烏魚報佳音」，肯定是個好年冬。

每尾平均價180元

南方澳出身的宜蘭縣議員邱嘉進說，烏魚以尾計價，多由盤商收購，南方澳扒網漁船這次魚貨，每尾平均價一百八十元，體型較大的抱卵雌魚可賣到三百多元，魚體各個部位都值錢，其中烏魚卵經過加工，就成了珍貴的烏魚子。

漁民認為，他們看天吃飯，每趟出海都要碰運氣，烏魚是季節性洄游魚類，把握機會便能發筆小財，讓全家大小圖個溫飽。

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  • 南方澳扒網漁船捕獲大批烏魚，昨返港卸魚，漁民笑稱，提前領到年終獎金。（記者江志雄翻攝）

    南方澳扒網漁船捕獲大批烏魚，昨返港卸魚，漁民笑稱，提前領到年終獎金。（記者江志雄翻攝）

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標題：〈北部〉南方澳漁船 捕獲逾12萬尾烏魚


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