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〈北部〉台灣百合復育 潮境公園種百株花苗

2016-12-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕夕照與百合花，是民眾到基隆八斗子難忘與鍾情的景緻，國立海洋科技博物館與八里掩埋場昨天合辦台灣百合復育活動，在潮境公園內種下上百株百合花苗，明年三、四月就能見到台灣百合盛開美景。

八里垃圾掩埋場技工李舜傑表示，台灣百合的生命力很強韌，從海邊到三千公尺高的合歡山，都能看到它的身影，放眼全世界也只有台灣百合有這種特性，也是在艱困環境中力求生存的象徵。

海科館表示，早年隨處都可見到台灣百合，近年來因開發及環境破壞，只剩部分陡峭山坡才能見到零星身影，再不種植復育，下一代可能就再也看不到，今年首度和八里垃圾掩埋場共同合作辦理百合花復育親子共學體驗活動，期許來年台灣百合能再度於東北角盛放，重現美好回憶。

昨天上午，在李舜傑解說及帶領下，約七十對親子認識台灣百合的特性、種植訣竅，並在潮境公園種下百合種苗，小朋友種出心得，一株接一株欲罷不能，童言童語地說：「百合要平安長大。」

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  • 親子一同在基隆潮境公園內種下台灣百合。（記者林欣漢攝）

    親子一同在基隆潮境公園內種下台灣百合。（記者林欣漢攝）

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