〈北部〉基隆八斗子車站 28日啟用
〔記者鄭瑋奇、林欣漢／基隆報導〕有北台灣多良車站美名的台鐵深澳支線八斗子車站，經過重建，將於廿八日正式復駛，見證台灣礦業興衰的歷史，為基隆、瑞芳交界增添亮點。台鐵局表示，當天上午九點五十分於瑞芳車站第三月台舉行支線特種路牌遞交儀式；首航四七一三次列車於十點十二分從瑞芳站發車，十點二十五分抵達八斗子站。
首航10點25分抵達八斗子站
為了運輸燃煤，台鐵興建深澳線從基隆連接瑞芳及水湳洞，隨著台二線北部濱海公路開通、深澳火力發電廠停機，深澳線也於九年前停駛，直到三年前海科館開館後，平溪線才重新串連深澳線，復駛到海科館站。
媲美台東多良車站
依山傍海的八斗子車站，與望海巷灣澳僅相隔一條台二線，被譽為「最美的臨海支線」，媲美台東多良車站，台鐵彩繪列車也都會停在八斗子車站等候發車，美麗畫面常吸引民眾搶拍，台鐵局編列一千多萬元經費，以海與浪為意象重建八斗子車站，將於二十八日啟用。
八斗子王站啟用後，深澳支線終點站將由現行海科館站延長至八斗子站，全長共四點七公里；台鐵局指出，八斗子站為招呼站，設有多卡通電子票證驗票機，提供旅客進出站使用。
當天8點30分起售紀念套票
台鐵局指出，當天上午八點三十分起，將於瑞芳站第三月台售票窗口現場發售紀念套票，內有瑞芳站至八斗子站名片式區間車去回票及八斗子名片式月台票各一張，總計將發售一千套，每套售價一百元，每人限購四套。
迎接八斗子車站復駛，海科館前天更新特展「聽水的故事」，讓民眾認識水知識，多款有趣的互動設備，可以動手操作實際體驗，了解水的原理及奧妙，以及水資源的重要，展期至明年四月九日。
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