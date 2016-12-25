〈北部〉中台灣原民文化嘉年華 展4縣市原味工藝

2016-12-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中台灣原住民產業文化嘉年華聯合推廣活動，昨天起在苗栗縣泰雅文化產業區登場，有中彰投苗四縣市原民藝術家展出窯燒、竹藝、皮雕、項鍊吊飾等藝術品，展期到明年元月二十二日。苗縣府秘書長陳斌山邀請全國鄉親到苗栗觀賞原味十足的工藝品、體驗原鄉聚落的熱情與文化。

陳斌山、原住民族委員會泰雅族專任委員林國雄、台中市原民會主委馬耀．谷木、南投縣政府原民局長張子孝、彰化縣政府民政處長杜國忠、苗栗縣議員潘秋榮、黃月娥等人，昨天手牽手跳大會舞、搗麻糬，為活動揭開序幕。

這次邀集中彰投苗四縣市原住民藝術家，展出多元富有濃厚原民風情的藝術品，包括排灣族窯燒作品、原住民竹製藝術品、手項鍊、吊飾、賽德克族織布藝術品、泰雅族珠畫、賽夏族薏米珠臀鈴及燈飾等。

陳斌山及林國雄等人期盼以原住民文化為基底，創造亮點，互相交流，推廣中台灣原住民文化，促使原民產業蓬勃發展。