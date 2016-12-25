〈北部〉接替徐國勇服務 邱泰源拚翻轉竹縣

2016-12-25

〔記者黃美珠／竹東報導〕以「翻轉新竹縣」政壇藍綠光譜目標出發，來自嘉義、出身醫界的民進黨不分區立委邱泰源，昨天正式遞補行政院發言人徐國勇當初立委任內認養新竹縣，服務鄉親的任務，其位於竹東長春路、芎林文山路的服務處，先後揭牌運作。

民進黨副秘書長徐佳青說，邱泰源是全國醫師公會聯合會理事長，有了他的服務，新竹縣的醫療將有長足進步，長照2.0也沒問題了。

徐國勇說，他雖然改任政院發言人，但小英總統有交代，他仍將持續為新竹縣的鄉親服務，所以邱泰源的服務處，集結了中央、地方的黨政資源外，行政院也會全力配合，堪稱民進黨少見的堅強服務團隊。

邱泰源則說，他對新竹其實不陌生，來到新竹縣服務，除有國家行政團隊豐沛的資源做後盾，在地方上前、後兩任醫師公會理事長也相挺，台大新竹和竹東兩個分院的院長都是他的學生。