〈北部〉頭份汰換水管回填又挖 挨批浪費

2016-12-25

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國路自來水管線埋設三十多年，超過使用年限，經常漏水一再開挖搶修惹民怨，水公司進行汰換管線工程已近完工，昨天卻被附近居民投訴，同一路段已挖好回填，不解為何又開挖，直批浪費公帑。水公司第三區管理處工務課長鄭格浩說，因民眾反映電信線路不通，才會開挖釐清。

水公司︰電信線路不通 開挖釐清

水公司三區處表示，該工程共分六階段，從信東路到中華路，管線總長兩千零四十五公尺，總經費三千一百萬元，施工期間採單向封道施工，七月十八日起陸續進場施作。

鄭格浩指出，施工前都有召開說明會與居民溝通，讓大家了解施工期間會造成不便。但有民眾不滿說，施工期間難免影響附近住戶出入及汽、機車行駛，但不解好不容易捱過黑暗期，二十一日才回填路段，昨天又開挖擾民，根本亂花錢。

附近店家表示，已完工路段重新開挖施作，不僅擾亂民眾生活，質疑公帑竟可以如此花用，實在離譜。

水公司現場工程人員解釋，沒有重挖，只是進行鋪路工程，加上之前施工時不小心將中華電信管線破壞，昨天是負責修復。

鄭格浩昨指出，經到場確認民眾反映情形，由於二十三日部分民眾向中華電信反映，線路無法連接， 希望水公司趕緊針對管線進行釐清，昨天才再開挖，也強調該工程為單一管線，沒有不同管線，全部路段預計一月十三日前完工。