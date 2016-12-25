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〈北部〉竹市感恩晚會 表揚3城市英雄

2016-12-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市感恩季壓軸感恩晚會昨晚登場，數千市民在市府廣場前共度平安夜，「城市英雄」陳俊憲、江雲水和楊根棟接受表揚，市長林智堅感激城市英雄的付出，更感謝市民兩年來的支持，表示竹市的幸褔仰賴每個市民的守護。

林智堅頒贈「城市英雄」獎，卅八歲消防員陳俊憲多次奮不顧身，把許多人從鬼門關前拉回； 七十七歲關帝廟主委江雲水不惜抵押房產買下私娼寮，改建為關帝廟忠義圖書館；八十五歲楊根棟更是數十年如一日，細心照料新竹公園數百棵櫻花。

林智堅說，明年是新竹市的關鍵「建設年」，市府將如期啟動多項重大建設，包括新竹公園與動物園再生計畫、新竹漁人碼頭、十七公里海岸線的賞蟹步道與海山漁港、打造森林城市、站前廣場景觀改造、隆恩圳改造、兒童醫院與關埔小學，他相信竹市的改變一定會令大家耳目一新，讓越來越多的年輕人願意回鄉。

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  • 新竹市長林智堅（左二）頒發城市英雄獎座給陳俊憲（左起）、江雲水與楊根棟。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長林智堅（左二）頒發城市英雄獎座給陳俊憲（左起）、江雲水與楊根棟。（記者蔡彰盛攝）

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