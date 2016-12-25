〈北部〉童年吃喪宴遭趕 董座認捐70桌宴寒士

2016-12-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市睿德建設創辦人曾煥鐘幼時家境貧困，母親常帶他四處吃喪家的宴席果腹，母子為此飽受外界異樣眼光，讓他發憤力爭上游，昨天更向東寧宮認捐七十桌宴請寒士，除回饋社會、希望弱勢都能吃飽，也緬懷慈母的養育之恩。

曾煥鐘 低調行善緬懷母恩

六十八歲的曾煥鐘回憶，小時候父親為人抬棺送葬維生，家境貧寒，住的地方是人家施捨的穀倉一角，簡單以木板拼湊隔間，祖母死後全家又被趕出去，童年的回憶實在相當不堪。

那時要求一頓溫飽談何容易，母親於是帶著他去吃別人辦喪事的宴席，有時要走很遠的路，才能混到一餐，且日子久了，辦桌的知道這對母子專門混進親友中吃免錢的，便向主人家告狀，此後他們經常被驅趕，一餐飯沒吃到，卻飽受諷言冷語。

曾煥鐘永遠也忘不了，母親有一次在刺骨寒風的返家途中，握著他的手說︰「我們雖然窮，卻是一時的，就算窮，也要窮得有骨氣！」

為了改善家境，曾煥鐘小五時就輟學到工地綁鋼筋，他努力工作，只想脫離貧窮，給媽媽好一點的生活環境，到當兵前，他的積蓄已可買一大塊土地。

他注意學習建築界如何賺錢，觀察他人成功的先例，後來終於累積事業的好幾桶金，成為推出建案的建設公司創辦人。

東寧宮主委莊燦耀說，曾煥鐘長年默默行善，為善不欲人知，這次發願席開七十桌，認捐全部費用廿一萬元，就是要感懷母親當年帶他到處吃桌的辛苦，更發願希望大家不要再挨餓，許多到場的寒士得知後，都十分感動。