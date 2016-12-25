〈北部〉童年吃喪宴遭趕 董座認捐70桌宴寒士
2016-12-25
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市睿德建設創辦人曾煥鐘幼時家境貧困，母親常帶他四處吃喪家的宴席果腹，母子為此飽受外界異樣眼光，讓他發憤力爭上游，昨天更向東寧宮認捐七十桌宴請寒士，除回饋社會、希望弱勢都能吃飽，也緬懷慈母的養育之恩。
曾煥鐘 低調行善緬懷母恩
六十八歲的曾煥鐘回憶，小時候父親為人抬棺送葬維生，家境貧寒，住的地方是人家施捨的穀倉一角，簡單以木板拼湊隔間，祖母死後全家又被趕出去，童年的回憶實在相當不堪。
那時要求一頓溫飽談何容易，母親於是帶著他去吃別人辦喪事的宴席，有時要走很遠的路，才能混到一餐，且日子久了，辦桌的知道這對母子專門混進親友中吃免錢的，便向主人家告狀，此後他們經常被驅趕，一餐飯沒吃到，卻飽受諷言冷語。
曾煥鐘永遠也忘不了，母親有一次在刺骨寒風的返家途中，握著他的手說︰「我們雖然窮，卻是一時的，就算窮，也要窮得有骨氣！」
為了改善家境，曾煥鐘小五時就輟學到工地綁鋼筋，他努力工作，只想脫離貧窮，給媽媽好一點的生活環境，到當兵前，他的積蓄已可買一大塊土地。
他注意學習建築界如何賺錢，觀察他人成功的先例，後來終於累積事業的好幾桶金，成為推出建案的建設公司創辦人。
東寧宮主委莊燦耀說，曾煥鐘長年默默行善，為善不欲人知，這次發願席開七十桌，認捐全部費用廿一萬元，就是要感懷母親當年帶他到處吃桌的辛苦，更發願希望大家不要再挨餓，許多到場的寒士得知後，都十分感動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
議員肯定認真做事 但評價不一
市長鄭文燦今天就職滿兩週年，市議會各黨派議員對他兩年來的施政評價褒貶不一，但都一致認為，「市長真的很認真」！國民黨籍議長邱奕勝表示，鄭文燦勤走地方、深入基層，但活動似乎辦太多，未來兩年，市議會要嚴格督…
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 國民黨今辦反核食遊行 立院黨團要黨中央「理性溫和」
- 這樣過聖誕節更屌！重機變雪橇遊街…
- 邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近
- FB社團購物陷阱多 媽媽幫兒買玩具遇詐
- 【藝文短訊】 「跨越1949：文學與歷史」國際學術研討會
- 扶輪社學甲辦篩檢 盼偏鄉民眾有「腎利人生」
- 對付大王 陳冠宇備妥秘密武器
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 核災食品公聽會 5百人包圍抗議
- 網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知
- 藍委放人鬧場婚姻平權審查？廖國棟駁斥：非事實
- 一週大事（12月18日至24日）
- 新護花使者是他！林志玲說話了
- 大雪受困機場3天 女星點名航空公司開譙
- 驚喜大紅包 6位數起跳
- 吸引科技大廠回美國 傳川普「一次性減稅10％」
- 重現寶可夢熱情 全台首場寶友活動登場
- 北市警平安夜前掃毒 6場毒趴上百人被抓
- 和柯P、可達鴨長太像？台中枇杷鴨被質疑抄襲
- 自由廣場》高度緊張的經濟關係
- 陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」
- 民調不滿意度5成9 柯：還有下半場不要緊張
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- 〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
- 開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯
- 國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證
- 這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論
- 耶誕仍霧霾 西部10縣市PM2.5濃度偏高
- 宅宅注意！美少女上網挑逗 逼男子性虐自殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Obama signs law authorizing top military exchanges
- 商店遭非法入侵 竟是胖河狸在選耶誕禮物
- 邵雨薇為愛下廚 就要男友灌迷湯
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- 金鐘國戀愛ing？車太鉉爆料：想瞞到何時？
- 千萬跑車追撞March 一樣慘重
- 張立昂強吻劉奕兒 牙齒打架
- 「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉童年吃喪宴遭趕 董座認捐70桌宴寒士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分